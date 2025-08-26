Atuação viral do DJ Padre Guilherme destacada em sites internacionais

26 ago, 2025 - 23:18 • Redação
A atuação do DJ Padre Guilherme no Medusa Festival, em Valência, no início do mês, tornou-se viral e foi agora destacada pelos sites de musica internacionais New Musical Express (NME) e Stereogum.
Durante o seu setlist, o sacerdote português meteu milhares de pessoas a dançar ao som de um remix da banda sonora do videojogo “Super Mario Bros” e conquistou as redes sociais.
O DJ português foi um dos destaques do Medusa Festival, em Valência, levando a multidão ao delírio.
O site Stereogum escreve que o padre Guilherme, da Arquidiocese de Braga, “usa os seus poderes de DJ e experiência como religioso para espalhar a fé e o amor”.
Já a NME titula “Padre DJ viral faz remix techno do tema de Super Mario Bros”.
A publicação britânica recorda Guilherme Peixoto é padre desde 1999 e que, durante a pandemia de covid-19, começou a transmitir atuações de música eletrónica nas redes sociais para angariar fundos para a renovação da sua igreja.
O padre Guilherme foi recentemente convidado para atuar na final da Supertaça de Futebol, no Estádio Algarve, antes do Sporting-Benfica.
Em agosto de 2023, atuou de manhã para milhão e meio de pessoas na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que contaram com a presença do Papa Francisco.
O padre Guilherme é natural de Guimarães e sacerdote da Arquidiocese de Braga.