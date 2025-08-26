Festival do Crato arranca esta terça-feira com cartaz eclético e para várias gerações

Wet Bed Gang, Plutonio, Matuê, Skunk Anansie e GNR são alguns dos destaques deste ano do Festival do Crato, no distrito de Portalegre, que arranca hoje, em paralelo com a Feira de Artesanato e Gastronomia do concelho.

Promovido pela Câmara de Crato, o festival, que teve a sua primeira edição em 1984, decorre no centro da vila e o programa deste ano, que decorre até sábado, integra 21 atuações, incluindo de DJ.

O diretor do certame, Joaquim Diogo, realçou o ecletismo do cartaz e argumentou que o Festival do Crato faz, nesta edição, aquilo que "faz todos os anos, [que] é tentar ser o mais abrangente possível e ir ao encontro de muitos gostos musicais". .

"Temos uma forma de estar onde gostamos muito que as várias gerações possam experimentar aquilo que são diferentes ritmos de música e novos projetos, para que quem nos visite fique surpreendido", acrescentou.

A festa começa já hoje, com "um dia especial de entrada livre para todos, mesmo para quem não tem pulseira", que coincide com o dia de abertura da 39.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato, a inaugurar às 19:00, de acordo com a organização.

Os concertos começam às 21:30, com os Vizinhos a darem o "pontapé de saída" desta edição do Festival do Crato, seguidos pelas atuações de Os Raíz (com convidados especiais), Cutting Crew e Remember Old Times.

O segundo dia, quarta-feira, vai ser preenchido com o "hip-hop" do grupo Wet Bed Gang, coletivo de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, Plutónio, Mizzy Miles e Dadda, ficando a quinta-feira reservada para o "rapper" brasileiro Matuê, Lon3r Johny e ProfJam, a portuguesa Jüra (Joana Silva) e DJ LK da Escócia.

Dois dos nomes sonantes de sexta-feira são a banda britânica Skunk Anansie, liderada pela carismática Skin, e a banda portuguesa GNR, com Rui Reininho à cabeça.

Neste dia, está agendado também um espetáculo que junta em palco Luís Trigacheiro com dois convidados especiais, Diogo Piçarra e Buba Espinho, e a noite encerra com os DJ Matcho e Ana Isabel Arroja.

A última jornada do festival, no sábado, é preenchida pela cantora brasileira Daniela Mercury -- que substituiu o também brasileiro Zé Filipe -, pelos portugueses Fernando Daniel e Nena e, a fechar, Insert Coin.

Além da música ao longo destes cinco dias, os visitantes vão poder apreciar os trabalhos em exposição na 39.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato.

Pelo festival, ao longo dos anos, já passaram "nomes reconhecidos internacionalmente", como os Beach Boys (sem os irmãos Wilson), The Animals, James, Scorpions ou Roger Hodgson (Supertramp).