Governo mantém confiança na Fundação Serralves após demissão de Isabel Pires de Lima

“A eleição do próximo presidente será feita pelo próprio Conselho de Administração, de entre os seus membros, em reunião convocada para o efeito”, refere a tutela.

O Ministério da Cultura recorda que a Fundação de Serralves é uma instituição de direito privado e de utilidade pública, com estatutos próprios e órgãos de governação autónomos.

“O Governo sublinha que Serralves é uma fundação sólida, com uma programação cultural de referência nacional e internacional, e que mantém plena confiança na instituição que, como sempre assegurará, com estabilidade e continuidade, a prossecução da sua missão cultural”, sublinha o comunicado.

O Ministério da Cultura, Juventude e Desporto “respeita” a decisão de Isabel Pires de Lima de renunciar ao cargo de presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, no Porto, após oito meses no cargo.

Isabel Pires de Lima renunciou ao cargo por falta de "condições de confiança e solidariedade institucional" para o exercer.

"Decorrido mais de meio ano de atividade, e após profunda reflexão, tomo esta decisão por entender que não estão reunidas, ao nível do presente Conselho de Administração, condições de confiança e solidariedade institucional que me permitam exercer o cargo em plenitude", refere a antiga ministra da Cultura, em comunicado.



"A minha renúncia ao cargo tem efeitos imediatos, evitando prolongar uma situação desconfortável para todos mas, sobretudo, prejudicial ao saudável funcionamento da Fundação", acrescentou.



Tinha sido designada presidente da Fundação a 31 de dezembro de 2024, eleita pelo conselho de administração, órgão em que estava desde 2015 (nomeada como um de dois representantes do Estado).



No comunicado, Isabel Pires de Lima considera que "um espaço de produção de arte como é Serralves tem, a todo o momento, de incomodar, desestabilizar, interrogar ou então será apenas um lugar de [pessoas] demasiado contentes consigo próprias, naquela felicidade potencialmente castradora que o sucesso traz".

O atual conselho de administração da Fundação de Serralves tem como vice-presidentes Fernando Cunha Guedes, Luís Silva Santos, Paula Paz Ferreira, para além dos vogais Manuel Sobrinho Simões, Tomás Jervell, Armando Cabral, Maria do Carmo Oliveira e Luís Menezes.