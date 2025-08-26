Isabel Pires de Lima deixa Fundação de Serralves por falta de "confiança e solidariedade"

A presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, Isabel Pires de Lima, renunciou ao cargo por falta de "condições de confiança e solidariedade institucional" para o exercer.

Isabel Pires de Lima foi designada presidente da Fundação a 31 de dezembro de 2024, eleita pelo conselho de administração, órgão em que estava desde 2015 (nomeada como um de dois representantes do Estado).

Num comunicado divulgado esta terça-feira e assinado pela própria, Isabel Pires de Lima, nomeada para a presidência da fundação sediada no Porto no final do ano passado em substituição de Ana Pinho, escreve: "Decorrido mais de meio ano de atividade, e após profunda reflexão, tomo esta decisão por entender que não estão reunidas, ao nível do presente Conselho de Administração, condições de confiança e solidariedade institucional que me permitam exercer o cargo em plenitude".

"A minha renúncia ao cargo tem efeitos imediatos, evitando prolongar uma situação desconfortável para todos mas, sobretudo, prejudicial ao saudável funcionamento da Fundação", acrescentou a antiga ministra da Cultura.

No comunicado, Isabel Pires de Lima considera que "um espaço de produção de arte como é Serralves tem, a todo o momento, de incomodar, desestabilizar, interrogar ou então será apenas um lugar de [pessoas] demasiado contentes consigo próprias, naquela felicidade potencialmente castradora que o sucesso traz".

O atual conselho de administração da Fundação de Serralves tem como vice-presidentes Fernando Cunha Guedes, Luís Silva Santos, Paula Paz Ferreira, para além dos vogais Manuel Sobrinho Simões, Tomás Jervell, Armando Cabral, Maria do Carmo Oliveira e Luís Menezes.

Isabel Pires de Lima, professora universitária, foi também deputada (entre 1999 e 2009) e ministra da Cultura (entre 2005 e 2008, num Governo encabeçado por José Sócrates).

Governo “mantém plena confiança” na instituição

O Ministério da Cultura, Juventude e Desporto “respeita” a decisão de Isabel Pires de Lima de renunciar ao cargo.

Em comunicado, o gabinete da ministra Margarida Balseiro Lopes adianta que mantém plena confiança na instituição.

“O Governo sublinha que Serralves é uma fundação sólida, com uma programação cultural de referência nacional e internacional, e que mantém plena confiança na instituição que, como sempre assegurará, com estabilidade e continuidade, a prossecução da sua missão cultural”, sublinha o comunicado.

O Ministério da Cultura recorda que a Fundação de Serralves é uma instituição de direito privado e de utilidade pública, com estatutos próprios e órgãos de governação autónomos.

“A eleição do próximo presidente será feita pelo próprio Conselho de Administração, de entre os seus membros, em reunião convocada para o efeito”, refere a tutela.

