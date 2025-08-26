Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ornatos Violeta e Skunk Anansie no palco do Barrelas Festival no fim de semana

26 ago, 2025 - 17:47 • Lusa

Vila Nova de Paiva abre as portas e o coração aos festivaleiros para um regresso com toda a força nos dias 29 e 30 de agosto.

A+ / A-

A banda portuguesa Ornatos Violeta e os britânicos Skunk Anansie sobem ao palco no fim de semana enquanto cabeças de cartaz do Barrelas Festival, Vila Nova de Paiva, que trocou um dos artistas no programa.

"Depois de uma primeira edição inesquecível, o Barrelas Summer Fest regressa com toda a força nos dias 29 e 30 de agosto de 2025, em Vila Nova de Paiva, para um fim de semana de emoções fortes, música poderosa e experiências arrebatadoras", disse o presidente de Vila Nova de Paiva, Paulo Marques.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ornatos Violeta são os cabeça de cartaz de sexta-feira, dia em que também sobem ao palco Capitão Fausto, Gabriel o Pensador e, a fechar a noite, o DJ Fernando Alvim.

Nesta noite, adiantou à agência Lusa o presidente, estava inicialmente prevista a atuação de Cale del Ruído, que "tiveram de ser substituídos". Faz agora parte da programação Frankie Chavez.

No sábado, os cabeça de cartaz são os britânicos Skunk Anansie, na mesma noite em que tocam Kumpania Algazarra, Morais, Hybrid Theory, Richie Campbell e, a fechar os concertos, estará o DJ Zanova.

Segundo a organização, citada num comunicado de imprensa, os Ornatos Violeta são "verdadeiros ícones da música nacional" e apresentam uma "intensidade poética num espetáculo que ficará gravado na história".

Já os britânicos Skunk Anansie, continuou a organização, "liderados pela carismática Skin, prometem uma atuação vibrante e explosiva, repleta de atitude e emoção".

"E há mais boas notícias para os festivaleiros. O campismo é gratuito de 28 a 31 de agosto, no Parque Urbano de Vila Nova de Paiva -- com todas as condições para uma estadia confortável, segura e rodeada de natureza", anunciou.

Paulo Marques destacou ainda que o Barrelas Summer Fest "é o festival que transforma uma vila beirã num epicentro de música, liberdade e celebração" e tem "já a bancada para o dia 30 esgotada".

"A economia local ganha mais sendo dois dias. Quem visita a vila ajuda o comércio local como cafés, restaurantes e dormidas", justificou Paulo Marques.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?