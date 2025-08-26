Taylor Swift vai dar o nó: Cantora anuncia noivado com Travis Kelce

26 ago, 2025 - 18:40 • Rita Vila Real
A cantora norte-americana Taylor Swift anunciou esta terça-feira o noivado com Travis Kelce, atleta da equipa de futebol americano Kansas City Chiefs.
"A vossa professora de inglês e o vosso professor de educação física vão-se casar", escreveu o casal numa publicação conjunta na rede social Instagram.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O anúncio, feito esta terça-feira, está a provocar uma onda de reações por parte dos fãs da cantora e do atleta.
Os apaixonados, ambos com 35 anos de idade, já namoram há cerca de um ano e meio.
O jogador do Kansas City Chiefs foi uma presença assídua na digressão da cantora, "The Eras Tour", e a cantora também faz questão de acompanhar os jogos do atleta.
O pedido de casamento surgiu uma semana antes do começo da época da NFL, liga de futebol americano.