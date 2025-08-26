Menu
Taylor Swift vai dar o nó: Cantora anuncia noivado com Travis Kelce

26 ago, 2025 - 18:40 • Rita Vila Real

"A vossa professora de inglês e o vosso professor de educação física vão-se casar", anunciou a cantora norte-americana.

A cantora norte-americana Taylor Swift anunciou esta terça-feira o noivado com Travis Kelce, atleta da equipa de futebol americano Kansas City Chiefs.

"A vossa professora de inglês e o vosso professor de educação física vão-se casar", escreveu o casal numa publicação conjunta na rede social Instagram.

O anúncio, feito esta terça-feira, está a provocar uma onda de reações por parte dos fãs da cantora e do atleta.

Os apaixonados, ambos com 35 anos de idade, já namoram há cerca de um ano e meio.

O jogador do Kansas City Chiefs foi uma presença assídua na digressão da cantora, "The Eras Tour", e a cantora também faz questão de acompanhar os jogos do atleta.

O pedido de casamento surgiu uma semana antes do começo da época da NFL, liga de futebol americano.

Taylor Swift em Lisboa. Um dia de "swiftie" na The Eras Tour
