Camané e Laginha, Bárbara Tinoco e Orquestra do Norte no aniversário do Amarante Cine-Teatro

27 ago, 2025 - 22:09 • Lusa
Camané e Mário Laginha, Bárbara Tinoco, Carlos Coutinho e a Orquestra do Norte com Pedro Carneiro são concertos anunciados esta quarta-feira pelo Amarante Cine-Teatro, que assinala em setembro dois anos de atividade ao longo dos quais recebeu 33 mil espectadores.
"Em setembro, o Amarante Cine-Teatro celebra dois anos de atividade, com um histórico de mais de 33 mil espectadores e 80% de taxa de ocupação", lê-se no comunicado de imprensa divulgado esta quarta-feira.
Para festejar o 2.º aniversário, o Cine-Teatro preparou um ciclo de concertos entre os dias 18 e 21 de setembro, com a abertura a cargo da Orquestra do Norte, com o violinista Pedro Carneiro, para interpretar o Concerto de violino de Tchaikovsky. .
O ciclo de concertos continua em 19 de setembro, e o palco amarantino recebe os músicos Mário Laginha e Camané com o projeto "Aqui está-se sossegado", um cruzamento do fado tradicional com composições originais. .
A 20 de setembro, é a vez de a cantora e compositora Bárbara Tinoco subir ao palco do Cine-Teatro de Amarante. .
O ciclo de concertos encerra a 21 de setembro com o espetáculo "SNOB", de Carlos Coutinho Vilhena, que convida o público a refletir sobre o prazer de julgar os outros e a habilidade humana para mentir e manipular.
Os bilhetes variam entre os cinco e os 16 euros.