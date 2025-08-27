Menu
Irmão de Liam e Noel Gallagher, dos Oasis, acusado de violação

27 ago, 2025 - 11:50 • Reuters

Paul Gallagher nunca teve qualquer papel nos Oasis, a banda de Manchester que alcançou fama internacional em meados da década de 1990.

O irmão de Liam e Noel Gallagher, da banda britânica Oasis, compareceu esta quarta-feira a um tribunal em Londres, acusado de crimes que incluem violação e comportamento coercivo e controlador.

A polícia britânica anunciou no mês passado que tinha acusado Paul Gallagher, de 59 anos, de 11 crimes, incluindo três de agressão sexual, três de estrangulamento intencional, dois de ameaça de morte, um de agressão e um de violação.

Gallagher apresentou-se no Tribunal de Magistrados de Westminster, onde o seu advogado afirmou que ele se declarará inocente das acusações, que dizem respeito a uma única queixosa.

“O Sr. Gallagher colaborou de forma consistente com a polícia durante toda a investigação e sempre negou firmemente as alegações feitas contra si. Aguarda com expectativa limpar o seu nome, mas dado que decorrem agora processos judiciais, o nosso cliente não pode comentar mais sobre o assunto”, declarou o escritório de advogados Carson Kaye Solicitors, num comunicado divulgado o mês passado:

Paul Gallagher nunca teve qualquer papel nos Oasis, a banda de Manchester que alcançou fama internacional em meados da década de 1990.

O grupo separou-se em 2009 após várias disputas públicas entre Noel, guitarrista principal e compositor, e Liam, vocalista, mas reuniu-se no mês passado para uma aguardada digressão de regresso.

