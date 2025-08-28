"Arco da Velha". Manuel Pureza vai realizar série de terror em coprodução com Espanha

Manuel Pureza está a planear uma nova série com a RTP. Desta vez, ao contrário das mais recentes "FELP" e "Pôr do Sol", o realizador vai afastar-se do género da comédia e envergar pelo terror.

Em entrevista ao podcast da Renascença sobre filmes e séries Watch Party, o cineasta avança que o novo projeto vai chamar-se "Arco da Velha" e retrata "uma aldeia à qual as pessoas conseguem chegar, podem sair, mas vão lá morrer".

A série é escrita por cinco "magníficos" argumentistas portugueses, refere Manuel Pureza: Luís Filipe Borges, Filipe Homem Fonseca, Artur Ribeiro, Nuno Duarte e Tiago R. Santos.

A nova série será uma coprodução com Espanha, através da produtora galega Treboa. Para lá dos nomes portugueses, o projeto vai contar com uma argumentista e uma realizadora espanholas, para filmar as cenas que decorrem no país vizinho de Portugal.

"Estamos em fase de fechar processos de financiamento para iniciar a rodagem no início do ano que vem", indica, ainda.

Manuel Pureza é o primeiro convidado da segunda temporada do Watch Party. Neste episódio, o realizador fala da nova série "FELP" e reflete sobre o sucesso de "Pôr do Sol".

O Watch Party pode ser ouvido nas plataformas habituais e em rr.pt