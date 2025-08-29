Julia Roberts estreia-se em Veneza e rejeita críticas de que novo filme atrasa causa feminista

Julia Roberts desfilou esta sexta-feira, pela primeira vez na sua carreira, no tapete vermelho do Festival de Veneza para a estreia de After the Hunt, filme realizado por Luca Guadagnino, um drama que aborda temas como poder, identidade e cultura do cancelamento no meio académico.

A actriz interpreta Alma Olsson, professora de filosofia em Yale, cuja vida sofre um abalo quando um amigo e colega próximo é acusado de agressão sexual por uma das suas alunas preferidas. O enredo acompanha a forma como o universo académico liberal lida com lealdades, disputas de poder e divisões geracionais.

Questionada sobre se o filme poderia reforçar padrões que colocam em dúvida as vítimas — sobretudo mulheres negras — enquanto mantêm a ambiguidade em torno dos homens acusados, Roberts rejeitou a ideia.

“Não estamos aqui para fazer declarações. Estamos a retratar pessoas em determinados momentos das suas vidas. O que queremos é provocar discussão, seja entusiasmo ou indignação. Só isso já vale a pena”, disse a atriz, vencedora de um Óscar pelo seu papel em Erin Brockovich (2001).

Roberts afirmou ainda que gostou do desafio de interpretar uma personagem complexa, dependente de analgésicos e dividida perante a acusação. “O conflito é onde está a riqueza da história. É como um dominó: quando uma peça cai, seguem-se outras. É isso que torna o trabalho estimulante”, sublinhou.

Guadagnino, que em anos recentes levou a Veneza filmes como Queer (2024) e Bones & All (2022), explicou que não pretende oferecer julgamentos morais, mas sim explorar diferentes pontos de vista. “Cada um tem a sua verdade. Não se trata de decidir qual é mais importante, mas de observar esse confronto”, afirmou.

O realizador acrescentou que vê After the Hunt também como um retrato da luta pelo poder dentro da universidade. “A ambição é uma forma de danação. Eu, pessoalmente, só procuro tranquilidade”, disse.

After the Hunt está em exibição fora de competição, pelo que não concorre ao Leão de Ouro, que será atribuído a 6 de Setembro.