Musical conta a história dos 24 anos de vida de Santa Teresinha

Viveu 24 breves anos, morreu em 1897, mas a sua vida continua até hoje a marcar vidas de crentes e não crentes. Thérèse Martin, conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face inspira um musical que estreia a 12 de setembro no Teatro Camões, em Lisboa e que a 30 de setembro sobe ao palco do Coliseu do Porto.

Encenado por Matilde Trocado e António Andrade Santos, o músical “Thérèse Martin” tem por base os escritos que Santa Teresinha deixou. “É das santas mais amadas”, refere a encenadora.

“Tem uma obra bastante extensa. Tem uma autobiografia em 3 manuscritos. Há várias cartas, tem peças de teatro, poesias e orações”, refere Matilde Trocado em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença.

Foi com base neste “material” que foi “construído o espetáculo”. “A dificuldade foi escolher, porque não dá para incluir tudo”, desabafa Matilde Trocado. Em palco vão estar 24 atores, na sua maioria mulheres.

“São 20 atrizes, um ator e 3 crianças que são 3 meninas. É um elenco marcadamente feminino. Santa Teresinha viveu no Carmelo, num contexto muito feminino, mas ela tinha também cinco irmãs”. A família de Thérèse Martin tem, de resto um papel importante na sua vida e contribuiu para que o musical tivesse como título o nome próprio de Santa Teresinha.

“É para contar a história dela. A família é uma peça absolutamente fundamental. Conhecendo melhor Santa Teresinha, percebemos a importância que têm aquelas irmãs, aqueles pais e aquela família como um todo. Os pais também são Santos e, portanto, há aqui a opção por ter o nome Martin presente para que a família esteja ali presente”, explica a encenadora.

Este espetáculo musical dirigido a todos os públicos conta com música tocada ao vivo por uma orquestra de 13 músicos com direção musical de António Andrade Santos.

O espetáculo conta com Afonso Gaspar na Flauta Transversal, o piano de António Andrade Santos, Carminho Azeredo no Oboé, Carolina Duarte no violino, Carolina Rodrigues no violoncelo, Eduardo Faustino na Guitarra, Gonçalo Santuns na bateria, Helena Silva no violino, Precília Diamantino na viola d’arco, Ricardo Alves na Trompa, Samuel Marques no Clarinete, Sérgio Fiúza no Baixo e Contrabaixo e Vitor Faria Trombone.

Este é um espetáculo com música original, mas que tem inspiração em compositores franceses como Debussy, Ravel e Satie, contemporâneos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Surgem também referências a Claude Monet, impressionista das mesma época.

Ao criar este musical sobre a Santa a padroeira de França, Matilde Trocado diz que ficou marcada pelo seu testemunho.

“Nesta época em que Santa Teresinha viveu havia muito a ideia de que para se chegar ao céu, era preciso subir uma escadaria e fazer um caminho de perfeição pessoal. Santa Teresinha vem virar isso do avesso. Ela própria sente-se fraca e não se sente capaz de subir essa escada de perfeição. Ao mesmo tempo, sente-se chamada por Deus e por isso pensa: Para se chegar ao céu, tem de haver um caminho mais simples”, diz Matilde Trocado.

A encenadora admite ter ficado impressionada com esta ideia. “Para a época era bastante revolucionário e eu acho isto muito impressionante. Como é que ela, naquele contexto e naquela época, teve esta intuição e clarividência de que não precisamos de fazer coisas extraordinárias? Podemos ser pequenos e fazer as coisas com amor. Eu acho que isto é o que mais me marca”, diz Matilde Trocado sobre as palavras de Santa Teresinha.

No elenco o espectáculo conta com Ana Marta Kaufmann, Beatriz Duarte, Beatriz Viamonte, Catarina Duarte, Catarina Jubilot Leão, Catarina Marques Ramos, Daniela Onís, Fernando Nobre, Inês Marxx, Joana Campelo, Joana Vaz da Silva, Joana Oliveira Duarte, Leonor Felgar, Madalena Alvim, Margarida Martins, Maria Braga, Maria LaLande, Maria Prata, Patrícia Duarte, Sara Brás, Sara Claro e Teresa Macedo.

Com duração 90 minutos, sem intervalo, este musical é promovido pela Ordem dos Padres Carmelitas Descalços em Portugal e conta com o apoio da Renascença.