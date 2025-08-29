Menu
  • 29 ago, 2025
Shawn Mendes homenageia Diogo Jota no Meo Arena e comove Lisboa

29 ago, 2025 - 12:35 • Olímpia Mairos

O artista está em tour até outubro com o seu mais recente álbum, 'Shawn', lançado em novembro de 2024.

O concerto do artista luso-canadiano Shawn Mendes, no Meo Arena, esta quinta-feira, ficou marcado por uma homenagem a Diogo Jota, futebolista que morreu tragicamente no passado dia 3 de julho, num acidente de viação em Espanha, juntamente com o irmão André Silva.

Foi já na segunda parte do espetáculo que Shawn Mendes surgiu em palco envergando uma camisola da Seleção Nacional, com o número 21 e o nome de Diogo Jota. Segurando uma bandeira de Portugal, o artista cantou de 'Heart of Gold' e emocionou os milhares de fãs presentes, que responderam com uma prolongada ovação.

Filho de pai algarvio e mãe canadiana, o cantor partilhou com os fãs o orgulho que diz sentir em ser português.

"Tenho muita família aqui hoje. Eu estive aqui algumas vezes em Portugal quando era mais novo, mas, nos últimos dias, sentado a olhar para o mar, tive pela primeira vez a sensação de estar a voltar para casa. Sou alguém que lida com esse sentimento de pertença e, muitas vezes, quando estou em Portugal, sinto que pertenço", contou.

Shawn Mendes está a realizar uma tour mundial até outubro para apresentar o seu mais recente álbum, Shawn, lançado em novembro de 2024.


