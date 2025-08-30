Menu
  • Noticiário das 20h
  • 30 ago, 2025
Chef Gordon Ramsay diagnosticado com cancro de pele

30 ago, 2025 - 22:01 • Ricardo Vieira

Numa publicação nas redes sociais, Gordon Ramsay agradeceu o "incrível" trabalho e cuidados dos profissionais de saúde.

O famoso chef britânico Gordon Ramsay, de 58 anos, foi submetido a um tratamento para remover um cancro de pele.

Numa publicação nas redes sociais, Gordon Ramsay agradeceu o "incrível" trabalho e cuidados dos profissionais de saúde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chef, conhecido pela participação em vários programas televisivos, apelou a todos os seus fãs que utilizem protetor solar.

"Muito grato e cheio de apreço pela equipa incrível da The Skin Associates e pelo trabalho rápido e eficaz na remoção deste Carcinoma Basocelular – obrigado! Por favor, não se esqueçam do protetor solar este fim de semana", escreveu Gordon Ramsay, nas redes sociais.

O cozinheiro não perdeu o bom humor e ainda brincou com a situação: "Prometo que isto não é um lifting! Se fosse, ia pedir o reembolso…"

