Festival F em Faro celebra 10 anos com mais de 80 bandas e um dia extra

Com um dia de programação extra, o Festival F cumpre este ano uma década e promete levar a Faro mais de 80 concertos em quatro dias, disse à Lusa o vice-presidente da Câmara de Faro.

O festival acontece ao longo de quatro dias na Vila Adentro, entre 4 e 7 de setembro, em vez dos habituais três, com o último dia a integrar as comemorações do Dia da Cidade e um cartaz dirigido ao público infanto-juvenil, referiu o autarca Paulo Santos.

Ana Moura, Diogo Piçarra, Bárbara Bandeira, Bispo e Dino D'Santiago estão entre os artistas que compõem o cartaz da 10.ª edição do Festival F que, segundo aquele responsável, é um evento que faz "a radiografia" da música portuguesa no ano em curso.

Com uma aposta também dirigida aos artistas emergentes, que "se calhar estão a pisar pela primeira vez um palco a sério", apontou, a equipa que prepara o Festival F - que junta a Câmara e o promotor Sons em Trânsito - faz um "trabalho profundo" ao longo do ano.

"Ao fim ao cabo, ao longo dos últimos meses, vão aqui traçando o que é que está a surgir, o que é que deve ser destacado no hip-hop, no rock, no jazz. Ou seja, tentamos aqui abarcar todos os estilos de música, fazendo este equilíbrio entre os artistas emergentes e artistas consagrados", indicou.

De entre os nove palcos que compõem o recinto, um tem capacidade para 18 mil pessoas e um outro está limitado a 100, exemplificou, acrescentando que isso exige um trabalho de enquadramento que seja uma surpresa e confortável para o público, mas também para os artistas.

Com uma média de 10 a 15 mil pessoas a entrar no recinto por dia em edições anteriores, Paulo Santos estima que a média se mantenha ou até possa crescer, sublinhando que, desde a primeira edição, passaram pelo festival mais de 350 mil pessoas e 500 bandas.

Sendo um festival com uma programação que serve várias faixas etárias e, portanto, dirigido a famílias, os jovens acabam por desempenhar também um papel importante na conceção do cartaz, que visa ser abrangente, acrescentou.

"Todos os anos nós temos - até aos 12 anos os jovens podem entrar gratuitamente no festival, desde que acompanhados por um adulto - e todos os anos nós temos mais de 1.000 jovens por dia, em cada dia do F. E isso é um dado óbvio e claro de que o F é um F de família", considera.

A primeira edição do Festival F aconteceu em 2014 durante dois dias. Desde então, aumentou o número de dias, de público e o espaço que ocupa na cidade.

Inicialmente o recinto tinha capacidade para cerca de cinco mil pessoas por dia, hoje pode receber cerca de 24 mil pessoas.

O público que for este ano ao F poderá assistir a concertos de artistas e bandas como Bárbara Bandeira, Ana Moura, Dino D'Santiago com a Orquestra do Algarve, Julinho KSD, Nenny, Buba Espinho, Mundo Segundo & Sam The Kid, Ana Bacalhau, Bateu Matou, Margarida Campelo, Amaura, Pedro da Linha, Cassete Pirata, Tara Perdida, Lena D"Água, Maria Reis, Scúru Fitchádu e Napa, entre muitos outros.

Os bilhetes diários para o festival custam 22 euros, para 4, 5 e 6 de setembro, e 10 euros, para dia 7 de setembro. O passe geral custa 60 euros.

As crianças até aos 12 anos, inclusive, não pagam bilhete.