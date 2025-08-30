Menu
Língua Mirandesa

Livro "Pedro Alecrim" de António Mota traduzido para língua mirandesa

30 ago, 2025 - 16:28 • Lusa

O livro "Pedro Alecrim", do escritor António Mota, vai ser traduzido para língua mirandesa com o título "Bai Pedro Bai" numa alusão ao cancioneiro tradicional mirandês, foi hoje divulgado.

A+ / A-

O livro "Pedro Alecrim", do escritor António Mota, vai ser traduzido para língua mirandesa com o título "Bai Pedro Bai" numa alusão ao cancioneiro tradicional mirandês, foi divulgado este sábado.

Em declarações à agência Lusa, o escritor disse que este livro, publicado originalmente em 1988, relata o ambiente rural de um adolescente e conta já com mais de 40 edições.

"Em "Bai Pedro Bai", conhecemos Pedro, um rapaz que observa o quotidiano da sua aldeia e da sua escola com olhos curiosos e uma alma inquieta e começa a descobrir o mundo. Não é um menino rico, mas que gosta das coisas simples da vida", disse o autor.

Vencedor do Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, o livro tem a seguinte sinopse: "Pedro Alecrim reparte os seus dias entre a escola, as brincadeiras com os amigos e o trabalho no campo para ajudar a família. Pedro gosta de andar na escola, embora se interrogue sobre a utilidade de algumas matérias e nem sempre aprecie o feitio de alguns professores. Os dias vão passando, com sonhos, alegrias e tristezas. A morte do pai alterará tudo".

Segundo António Mota, o livro despertou a atenção dos tradutores para língua mirandesa, após uma apresentação em Miranda do Douro em 2023.

De acordo com a editora Asa, em comunicado, na versão em língua mirandesa de "Pedro Alecrim" "a história ganha uma nova sonoridade, preservando toda a sensibilidade e humor do original, enquanto valoriza e celebra o património linguístico e cultural de Portugal".

Para Carlos Ferreira, um dos tradutores da versão mirandesa da obra, a par de Alice Almendra Ferreira, "Pedro Alecrim" é uma obra literária que muito se adapta à Terra de Miranda, no distrito de Bragança.

"A personagem do livro é uma criança que anda no sexto ano que vai e vem da escola e ajuda os pais na lavoura. Este livro acaba por ser biográfico, porque foi este o meu caminho", relatou Carlos Ferreira.

No que respeita à tradução para língua mirandesa, segundo o tradutor, é feita de forma muito direta, porque está cheia de vocabulário ligado ao campo, área em que o mirandês está muito especializado.

"Acho que este livro vai ser muito importante, porque o ensino do mirandês nas escolas tem falta deste tipo de obras literárias de apoio e escritas na segunda língua oficial em Portugal. Assim, este livro vai ser um reforço para o ensino do mirandês nas escolas", enfatizou Carlos Ferreira.

Segundo o tradutor existe muito pouca literatura para a faixa etária infantojuvenil em língua mirandesa. "Há muitas obras traduzidas para mirandês de várias temáticas, mas muito poucas para jovens", observou.

O livro "Bai Pedro Bai" será apresentado no dia 17 setembro, dia da língua materna.

O mirandês passou a segunda língua oficial em Portugal há 27 anos, após a aprovação, na Assembleia da República, em 17 de setembro de 1998, da lei que reconhece esse estatuto ao idioma falado no concelho de Miranda do Douro e parte dos concelhos de Vimioso e Mogadouro, no distrito de Bragança.

O mais recente estudo feito pela Universidade de Vigo, com apoio e colaboração da Associação de Língua e Cultura Mirandesa, concluiu que haverá cerca de 3.000 falantes de mirandês na Terra de Miranda e que, se nada for feito, a língua caminhará para o seu declínio.

O mirandês é lecionado nas escolas de Miranda do Douro como disciplina de opção.

