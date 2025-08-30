Morreu o escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos

O escritor brasileiro Luis Fernando Verissimo morreu este sábado, aos 88 anos, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Estava internado no Hospital Moinhos de Vento há cerca de três semanas, devido a complicações causadas por uma pneumonia, de acordo com o portal brasileiro g1.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Autor de obras como O Analista de Bagé e Comédias da Vida Privada, Verissimo enfrentava problemas de saúde há vários anos. Sofria de doença de Parkinson, tinha antecedentes cardíacos e, em 2021, foi vítima de um AVC que lhe deixou sequelas motoras e de comunicação.

Nascido a 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, era filho do também escritor Érico Verissimo, um dos nomes maiores da literatura brasileira. Passou parte da infância nos Estados Unidos, onde o pai lecionava, regressando depois ao Brasil para iniciar a carreira que o tornaria um dos autores mais populares do país.

Com mais de 70 livros publicados, entre crónicas, contos, romances e peças teatrais, vendeu mais de 5,6 milhões de exemplares e tornou-se presença regular em jornais como O Globo, Zero Hora e Folha de S. Paulo. A sua escrita, marcada pelo humor inteligente e pela crítica social, valeu-lhe uma legião de leitores e adaptações para televisão, como a série Comédias da Vida Privada.

Além da literatura, era apaixonado por jazz e fervoroso adepto do Internacional de Porto Alegre.