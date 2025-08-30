Veja o Euromilhões e o M1LHÃO de sexta-feira

A chave vencedora do concurso do Euromilhões de sexta-feira, 29 de agosto de 2025, é composta pelos números 6 - 9 - 10 - 13 e 37 e pelas estrelas 1 e 7.

Ninguém acertou no primeiro prémio. Na próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 50 milhões de euros.

O código do primeiro prémio do M1LHÃO sorteado na sexta-feira, 29 de agosto, é o XGM 27191. Este jogo agora é mensal.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.