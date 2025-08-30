Menu
Xutos & Pontapés dão música na Festa do Livro em Belém

30 ago, 2025 - 23:27 • Lusa

Carolina Deslandes, Rui Veloso Trio e Bárbara Tinoco são os outros músicos convidados para a celebração nos jardins da Presidência da República.

A+ / A-

Concertos de Xutos & Pontapés, Bárbara Tinoco e Rui Veloso Trio e um debate sobre o futuro de Portugal, com Manuela Ferreira Leite e António Barreto, integram a programação deste ano da Festa do Livro em Belém.

A 8.ª Festa do Livro em Belém, iniciativa do Presidente da República, decorre entre 4 e 7 de setembro nos jardins do Palácio de Belém, este ano com 72 editoras presentes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Com entrada livre, serão quatro dias de leituras, debates, muitos livros, muita música, jogos didáticos e apresentações. Estão presentes 72 editoras, que representam um total de 285 marcas editoriais, com 124 bancas", pode ler-se numa nota oficial.

A Festa do Livro em Belém, uma iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, criada em 2016 com o objetivo de "promover obras e autores de língua portuguesa", vai este ano para a sua oitava edição e conta com a organização da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e a parceria das Bibliotecas Municipais de Lisboa.

Entre 4 e 7 de setembro, as editoras participantes promovem sessões de autógrafos com escritores e lançamentos de livros.

A abertura oficial será no dia 4, pelas 18h30, mas nesse dia as portas já estarão abertas ao público desde as 16h00. Já depois das bancas estarem fechadas, haverá um concerto de Carolina Deslandes.

No dia 5, a abertura das portas acontece às 10h00, até às 21h00, realizando-se depois um concerto do Rui Veloso Trio.

Para dia 6, o público pode aceder a Belém a partir das 11h00, até às 21h00, para visitar as várias bancas, começando pelas 21h30 o concerto de Bárbara Tinoco.

No último dia, 7 de setembro, as portas abrem às 11h00. Para as 17h00 está previsto um debate sobre "Portugal e o Futuro" que terá como oradores a ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite e o sociólogo António Barreto, sendo o moderador Pedro Mexia.

A edição deste ano terminará com um concerto dos Xutos & Pontapés.

