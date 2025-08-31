Homem baleado num braço após discussão na via pública em Matosinhos

Um homem com cerca de 30 anos foi baleado, este domingo, num braço após uma discussão em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Matosinhos/Leça, que confirmou o transporte para o hospital.

O alerta foi dado ao final da manhã para uma discussão entre vizinhos na Rua Óscar da Silva, afirmando a fonte desconhecer o motivo da desavença que ditou que um dos intervenientes fosse buscar uma arma de fogo.

Na discussão, prosseguiu, intervieram também a mulher da vítima, que sofreu ferimentos ligeiros, e a mãe do agressor, que foi assistida no local devido a ter sofrido uma crise de ansiedade, tendo uma viatura ficado parcialmente destruída, alegadamente, ainda segundo a mesma fonte, após ter sido atingida com um ferro.

À chegada dos meios ao local do incidente, o suposto autor dos disparos já não se encontrava lá, disse a fonte dos bombeiros.

A PSP tomou conta da ocorrência, tendo a investigação transitado para a Polícia Judiciária por envolver armas de fogo, disse ainda.