CRIME

Homem baleado num braço após discussão na via pública em Matosinhos

31 ago, 2025 - 15:18 • Lusa

A+ / A-

Um homem com cerca de 30 anos foi baleado, este domingo, num braço após uma discussão em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Matosinhos/Leça, que confirmou o transporte para o hospital.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta foi dado ao final da manhã para uma discussão entre vizinhos na Rua Óscar da Silva, afirmando a fonte desconhecer o motivo da desavença que ditou que um dos intervenientes fosse buscar uma arma de fogo.

Na discussão, prosseguiu, intervieram também a mulher da vítima, que sofreu ferimentos ligeiros, e a mãe do agressor, que foi assistida no local devido a ter sofrido uma crise de ansiedade, tendo uma viatura ficado parcialmente destruída, alegadamente, ainda segundo a mesma fonte, após ter sido atingida com um ferro.

À chegada dos meios ao local do incidente, o suposto autor dos disparos já não se encontrava lá, disse a fonte dos bombeiros.

A PSP tomou conta da ocorrência, tendo a investigação transitado para a Polícia Judiciária por envolver armas de fogo, disse ainda.

Ouvir
