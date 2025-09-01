Festival de Videoarte Fuso premeia Lais Andrade, Vera Mantero e Jonathan Uliel Saldanha

A artista luso-brasileira Lais Andrade foi este domingo duplamente premiada no FUSO - Festival Internacional de Videoarte de Lisboa, numa edição que distinguiu também Vera Mantero e Jonathan Uliel Saldanha.

Os prémios da 17.ª edição do FUSO foram anunciados e entregues no fecho do festival, no Museu da Marioneta, em Lisboa, com Lais Andrade a receber o Prémio Incentivo DUPLACENA, que resulta da votação do público, e uma menção honrosa atribuída pela direção do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).

Lais Andrade venceu com a obra "My Ray of Sunshine", que aborda a memória do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas.

"A obra imagina as mensagens de voz que uma mãe escravizada poderia ter enviado à sua filha", lê-se na sinopse.

O Prémio Aquisição Fundação EDP/MAAT foi atribuído à coreógrafa Vera Mantero e ao músico e artista visual Jonathan Uliel Saldanha, que coassinam e interpretam o vídeo "The Breaking Point", a partir das personagens do espetáculo "Esplendor e Dismorfia", de ambos.

De acordo com a sinopse da obra, "numa existência fechada em si própria, duas criaturas genéricas, semelhantes à fisiologia humana, exploram ciclicamente laboratórios de atividades, em busca de chegar a um qualquer entendimento".

O Fuso - Festival Internacional de Videoarte começou no dia 26 de agosto em vários espaços culturais de Lisboa, sob o tema "Verões Quentes", inspirado no aquecimento global e nos fenómenos climáticos extremos, mas também nos acontecimentos revolucionários e períodos políticos conturbados.

O festival realizará novamente a edição Fuso Insular, que decorrerá em São Miguel, Açores, entre os dias 23 e 26 de outubro.