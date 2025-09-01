Menu
  01 set, 2025
Francisco Pinto Balsemão homenageado com a Grã-Cruz da Ordem de Camões

01 set, 2025 - 22:44 • Ricardo Vieira

A condecoração foi entregue esta segunda-feira, dia do 88.º aniversário de Francisco Pinto Balsemão.

Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro e líder do grupo Impresa, homenageado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.

A condecoração foi entregue esta segunda-feira, dia do 88.º aniversário de Francisco Pinto Balsemão.



“É com muita honra que recebo a Grã-Cruz da Ordem de Camões. A defesa da língua portuguesa tem norteado o meu percurso, tanto na afirmação da importância do Prémio Pessoa para a comunidade artística, cultural e científica, como no desenvolvimento dos projetos editoriais do Grupo Impresa”, afirma Francisco Pinto Balsemão, em comunicado enviado à Renascença.

A Grã-Cruz da Ordem de Camões distingue personalidades que prestaram serviços relevantes à língua portuguesa e à sua projeção no mundo e à intensificação das relações culturais entre os povos e as comunidades que se exprimem em português ou serviços relevantes para a conservação dos laços das comunidades portuguesas com Portugal.

O Presidente da República já tinha anunciado em março deste ano, na cerimónia do Prémio Pessoa 2024, que ia homenagear Francisco Pinto Balsemão, fundador do jornal Expresso.

Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa disse querer reconhecer quantos "com visão, souberam abrir caminhos, mudar mentalidades, compreender em momentos-chave o que podia e devia ser concebido a concretizado ao serviço da língua e cultura, e em particular da cultura no Portugal contemporâneo, no Portugal democrático, nascido em abril de 1974".

