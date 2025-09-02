Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Call of Duty": um dos videojogos mais populares de sempre vai dar um filme

02 set, 2025 - 19:35 • Reuters

Paramount e Activision anunciaram um acordo para adaptar o popular videojogo ao grande écran.

A+ / A-

A Paramount Skydance vai produzir um filme em live-action baseado na icónica saga de videojogos “Call of Duty”, da Activision Blizzard, numa parceria com a gigante tecnológica Microsoft, anunciaram as empresas.

Ao abrigo do acordo conhecido esta terça-feira, a Paramount ficará responsável pelo desenvolvimento, produção e distribuição do filme, prometendo manter-se fiel à “narrativa rica e ao estilo visual característico” que conquistaram milhões de fãs em todo o mundo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com este projeto, tanto a Paramount como a Activision esperam replicar o êxito recente de outras adaptações cinematográficas de videojogos, como “Minecraft: O Filme”. O objetivo é atrair a vasta base de jogadores de “Call of Duty” para as salas de cinema.

"Estamos a abordar este filme com o mesmo compromisso rigoroso e intransigente com a excelência que guiou o nosso trabalho em ‘Top Gun: Maverick’", afirmou o CEO da Paramount.

Microsoft compra produtora de "Call of Duty" e "Candy Crush" por mais de 60 mil milhões

Microsoft compra produtora de "Call of Duty" e "Candy Crush" por mais de 60 mil milhões

Acordo vai permitir à Microsoft acelerar o segment(...)

David Ellison, que liderou a produção de vários êxitos de bilheteira e séries de ação em Hollywood, reforçou a intenção de aumentar o investimento da Paramount em "narrativas de alta qualidade e tecnologia de ponta" para impulsionar o crescimento da empresa.

Lançado pela Activision, “Call of Duty” é um dos videojogos mais vendidos de sempre, com mais de 500 milhões de cópias comercializadas a nível global. Nos Estados Unidos, continua a liderar os rankings de vendas ano após ano.

A franquia foi também um dos pontos mais controversos na aquisição da Activision pela Microsoft, num negócio de 69 mil milhões de dólares que levantou preocupações regulatórias quanto à concorrência no setor dos videojogos e “cloud gaming”.

Após o sucesso estrondoso da série “The Last of Us” da HBO, em 2023, a indústria cinematográfica tem acelerado a adaptação de propriedades intelectuais do mundo dos jogos.

Seguiram-se projetos como a série “Fallout” da Amazon, uma sequela de “Mortal Kombat” e uma futura adaptação de “The Sims”, em colaboração entre a Electronic Arts e a Amazon.

"Hollywood passou a última década a rodear-se de IPs do universo gaming porque oferecem aquilo que os estúdios mais procuram: audiências já fidelizadas e relevância cultural à escala global", explicou Joost van Dreunen, professor de jogos na NYU Stern School of Business.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 02 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda