"Call of Duty": um dos videojogos mais populares de sempre vai dar um filme

"Estamos a abordar este filme com o mesmo compromisso rigoroso e intransigente com a excelência que guiou o nosso trabalho em ‘Top Gun: Maverick’", afirmou o CEO da Paramount.

Com este projeto, tanto a Paramount como a Activision esperam replicar o êxito recente de outras adaptações cinematográficas de videojogos, como “Minecraft: O Filme”. O objetivo é atrair a vasta base de jogadores de “Call of Duty” para as salas de cinema.

Ao abrigo do acordo conhecido esta terça-feira, a Paramount ficará responsável pelo desenvolvimento, produção e distribuição do filme , prometendo manter-se fiel à “narrativa rica e ao estilo visual característico” que conquistaram milhões de fãs em todo o mundo.

A Paramount Skydance vai produzir um filme em live-action baseado na icónica saga de videojogos “Call of Duty” , da Activision Blizzard, numa parceria com a gigante tecnológica Microsoft, anunciaram as empresas.

David Ellison, que liderou a produção de vários êxitos de bilheteira e séries de ação em Hollywood, reforçou a intenção de aumentar o investimento da Paramount em "narrativas de alta qualidade e tecnologia de ponta" para impulsionar o crescimento da empresa.

Lançado pela Activision, “Call of Duty” é um dos videojogos mais vendidos de sempre, com mais de 500 milhões de cópias comercializadas a nível global. Nos Estados Unidos, continua a liderar os rankings de vendas ano após ano.

A franquia foi também um dos pontos mais controversos na aquisição da Activision pela Microsoft, num negócio de 69 mil milhões de dólares que levantou preocupações regulatórias quanto à concorrência no setor dos videojogos e “cloud gaming”.

Após o sucesso estrondoso da série “The Last of Us” da HBO, em 2023, a indústria cinematográfica tem acelerado a adaptação de propriedades intelectuais do mundo dos jogos.

Seguiram-se projetos como a série “Fallout” da Amazon, uma sequela de “Mortal Kombat” e uma futura adaptação de “The Sims”, em colaboração entre a Electronic Arts e a Amazon.

"Hollywood passou a última década a rodear-se de IPs do universo gaming porque oferecem aquilo que os estúdios mais procuram: audiências já fidelizadas e relevância cultural à escala global", explicou Joost van Dreunen, professor de jogos na NYU Stern School of Business.