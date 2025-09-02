Menu
  Noticiário das 21h
  02 set, 2025
Euromilhões: Veja a chave desta terça-feira que vale 50 milhões

02 set, 2025 - 20:37 • Redação

Confira os números e as estrelas da sorte do concurso do Euromilhões.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 2 de setembro de 2025, é composta pelos números 13 - 30 - 31 - 32 - 36 e pelas estrelas 1 e 12.

Em jogo no primeiro prémio está um "jackpot" de 50 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

