Gérard Depardieu vai ser julgado por novo caso de crimes sexuais

02 set, 2025 - 14:02 • Lusa

Em maio passado, o ator foi condenado a 18 meses de prisão com pena suspensa por agressões sexuais cometidas contra duas mulheres durante as filmagens de “Les Volets Verts” em 2021.

O ator francês Gérard Depardieu vai ser julgado pelo tribunal criminal de Paris pelos crimes de violação e agressão sexual contra a atriz Charlotte Arnould, revelou esta terça-feira a Agência France-Presse.

Citando fontes ligadas ao caso, a agência noticiosa escreve que este novo processo contra Gérard Depardieu diz respeito a uma queixa apresentada em 2018 pela atriz Charlotte Arnould sobre violações e agressões sexuais, que o ator nega.

De acordo com a advogada da atriz, de 29 anos, os factos ocorreram a 7 e 13 de agosto de 2018, na casa do ator em Paris, tendo sido apresentada queixa nesse ano, embora a investigação só tenha começado em 2020.

Na rede social Instagram, Chalotte Arnould manifestou hoje estar “aliviada” pela decisão de envio do processo para julgamento.

Em 2023, numa carta publicada no Le Figaro, Gérard Depardieu contestou as acusações de Charlotte Arnould, com quem disse ter tido uma relação consentida. “Nunca, jamais, abusei de uma mulher”, disse.

Contactado pela AFP, o advogado de Depardieu não fez comentários à decisão.

Em maio passado, Gérard Depardieu, um dos mais reconhecidos atores do cinema francês, foi condenado a 18 meses de prisão com pena suspensa por agressões sexuais cometidas contra duas mulheres durante as filmagens de “Les Volets Verts” em 2021. O ator recorreu da decisão.

Durante este julgamento, Gérard Depardieu esteve nos Açores a filmar a longa-metragem "Ela olhava sem nada ver", com a atriz e realizadora francesa Fanny Ardant.

