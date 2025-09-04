Estudo deteta a praga de insetos mais antiga da história da Terra

Fósseis de plantas datados de há 295 milhões de anos mostram os túneis de alimentação mais antigos de larvas de insetos no interior das folhas, juntamente com os depósitos de ovos associados.

Um grupo de paleontólogos, incluindo investigadores do Museu de História Natural de Berlim (MfN), descreveu esta descoberta, devido à sua prevalência nas plantas estudadas, como a praga de insetos mais antiga da história da Terra.

As descobertas mostram que este comportamento altamente especializado das larvas de insetos já existia cerca de 40 milhões de anos antes do que se pensava.

Viver dentro do tecido vegetal oferece muitas vantagens, como a proteção contra predadores, desidratação e influências ambientais prejudiciais.

Além disso, as larvas têm um fornecimento alimentar quase inesgotável, relata o MfN em comunicado citado pela agência Europa Press.

Atualmente, as minas de folhas são produzidas exclusivamente por insetos como os escaravelhos, moscas, vespas e borboletas, que sofrem uma transformação completa (metamorfose) e, por isso, são conhecidos como insetos holometábolos.

São altamente adaptáveis e, ao longo da evolução, desenvolveram larvas esbeltas, semelhantes a vermes, sem apêndices corporais, perfeitamente adaptadas à vida dentro do tecido vegetal.

Até agora, não estava claro quando é que esta estratégia bem-sucedida surgiu entre os insetos.

A evidência fiável mais antiga de minas de folhas até à data remonta ao Triássico, no início do Mesozóico.

Utilizando métodos de investigação modernos, uma equipa de cientistas dos Museus de História Natural de Chemnitz, Berlim, Münster e Osnabrück, da TU Bergakademie Freiberg e da Universidade Martin Luther de Halle-Wittenberg conseguiu demonstrar que as minas de folhas existiam mais de 40 milhões de anos antes do que se pensava. O artigo foi publicado na revista Scientific Reports.

Os investigadores tiveram acesso às extensas coleções paleobotânicas dos Museus de História Natural de Berlim, Schleusingen e da Universidade de Mineração e Tecnologia de Freiberg, que se revelaram verdadeiros tesouros para a ciência, pois estas coleções continham numerosos espécimes excecionalmente bem preservados de vestígios alimentares de Asteronomus maeandriformis em folhas da samambaia Autunia conferta, provenientes de depósitos com aproximadamente 295 milhões de anos do período Pérmico na pequena e antiga área de mineração de carvão de Crock, Turíngia, Alemanha.

Os fósseis de plantas perfeitamente preservados permitiram a conclusão inequívoca de que as larvas de insetos criaram os túneis de alimentação protegidos no interior das folhas.

Além disso, foi possível identificar depósitos de ovos associados aos túneis de alimentação, que em alguns casos continham até restos de ovos de insetos.

No total, mais de 80% de todas as plantas Autunia de Crock foram infestadas por minas foliares, o que pode ser corretamente descrito como a infestação de insetos mais antiga da história da Terra.

A razão exata pela qual as plantas Autunia no sítio arqueológico de Crock sofreram uma infestação tão intensa permanece um mistério.

No entanto, o fenómeno ocorreu durante um período de alterações globais, durante o qual os ecossistemas terrestres tropicais secaram gradualmente.