Euromilhões: Veja se ganhou 64 milhões no sorteio desta sexta-feira

05 set, 2025 - 20:23 • Redação
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, é composta pelos números 27 - 30 - 31 - 41 e 43 e pelas estrelas 5 e 8.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 64 milhões de euros.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.