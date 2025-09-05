Fotógrafo português doa fotografia pela natureza

António Coelho é o primeiro fotógrafo português a participar na campanha internacional de fotografia "Prints for Wildlife". Mais de 200 fotógrafos de todos os continentes doam o seu trabalho, disponível para compra online. A receita é encaminhada para projetos ambientais. Dois anos depois de se candidatar, António foi agora convidado a participar na edição "Edition Hope" - em português, "Edição da Esperança" - e representa Portugal com uma fotografia de um lince ibérico, espécie conservada e natural da Península Ibérica. “Sempre sonhei fotografar um lince. Passei há volta de treze ou quatorze horas num abrigo fotográfico e tive a sorte de o avistar durante uns breves segundos”, conta o fotógrafo à Renascença. Mas não é só o fotógrafo português que se sente sortudo. “Ficamos em choque com a imagem, porque procuramos sempre ter fotógrafos que contam histórias de conservação do local a que chamam casa”, partilham os fundadores da iniciativa, Marion Payr e Pie Aerts. Apesar da fotografia ter sede na zona remota de Castilla-La Mancha, em Espanha, esta espécie felina “é um símbolo nacional de esperança e conservação”, orgulha-se António Coelho, “apaixonado” por fotografar animais selvagens há mais de dez anos.

"Lifeboat" (em português, "Barco salva-vidas"). Foto: Cooper Casey/Prints for Wildlife "Giraffes Can Dance" (em português, "Girafas conseguem dançar"). Foto: Jauron Vicky/Prints for Wildlife "Family Gathering" (em português, "Reunião familiar"). Foto: Fischer Jie/Prints for Wildlife "Blazing Through" (em português, "A toda a velocidade"). Foto: Sachdev Rahul/Prints for Wildlife "Polar Bear Romance" (em português, "Romance de Urso Polar"). Foto: Ledoux Florian/Prints for Wildlife

“A fotografia tem o poder de preservar um momento e um lugar”, diz a cofundadora austríaca. “‘Prints for Wildlife’ é um movimento global e esta edição é a de ‘esperança’, já que espera conectar o mundo pelo amor à natureza”, reforça. Já Pie acrescenta: “Há tantas notícias más no mundo e tragédia, mas onde está a esperança?”

Para Marion, o lince ibérico representa esse desejo da melhor forma. “Esta espécie é um bom exemplo de que a conservação é algo tangível, porque passou de um estado de quase extinção a vulnerável.” Segundo um comunicado da União Internacional para a Conservação da Natureza, “a população de linces aumentou exponencialmente de 62 indivíduos adultos em 2001 para 648 em 2022”. Em colaboração com a organização “Conservation International”, este ano, os fundos da “Prints for Wildlife” vão financiar diretamente a “proteção das florestas, oceanos, biodiversidade e comunidades locais em mais de 100 países”, garante o fotógrafo português. Marion Payr e Pie Aerts, fotógrafos autoproclamados como “amantes da natureza”, fundaram este "movimento global” sem fins lucrativos para contornar a quebra das receitas de ecoturismo na pandemia, ao princípio destinado a espaços naturais africanos.