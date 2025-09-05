Fotógrafo português doa fotografia pela natureza

05 set, 2025 - 08:00 • Redação
António Coelho é o primeiro fotógrafo português a participar na campanha internacional de fotografia "Prints for Wildlife". Mais de 200 fotógrafos de todos os continentes doam o seu trabalho, disponível para compra online. A receita é encaminhada para projetos ambientais.
Dois anos depois de se candidatar, António foi agora convidado a participar na edição "Edition Hope" - em português, "Edição da Esperança" - e representa Portugal com uma fotografia de um lince ibérico, espécie conservada e natural da Península Ibérica.
“Sempre sonhei fotografar um lince. Passei há volta de treze ou quatorze horas num abrigo fotográfico e tive a sorte de o avistar durante uns breves segundos”, conta o fotógrafo à Renascença.
Mas não é só o fotógrafo português que se sente sortudo. “Ficamos em choque com a imagem, porque procuramos sempre ter fotógrafos que contam histórias de conservação do local a que chamam casa”, partilham os fundadores da iniciativa, Marion Payr e Pie Aerts.
Apesar da fotografia ter sede na zona remota de Castilla-La Mancha, em Espanha, esta espécie felina “é um símbolo nacional de esperança e conservação”, orgulha-se António Coelho, “apaixonado” por fotografar animais selvagens há mais de dez anos.
“A fotografia tem o poder de preservar um momento e um lugar”, diz a cofundadora austríaca. “‘Prints for Wildlife’ é um movimento global e esta edição é a de ‘esperança’, já que espera conectar o mundo pelo amor à natureza”, reforça. Já Pie acrescenta: “Há tantas notícias más no mundo e tragédia, mas onde está a esperança?”
Para Marion, o lince ibérico representa esse desejo da melhor forma. “Esta espécie é um bom exemplo de que a conservação é algo tangível, porque passou de um estado de quase extinção a vulnerável.”
Segundo um comunicado da União Internacional para a Conservação da Natureza, “a população de linces aumentou exponencialmente de 62 indivíduos adultos em 2001 para 648 em 2022”.
Em colaboração com a organização “Conservation International”, este ano, os fundos da “Prints for Wildlife” vão financiar diretamente a “proteção das florestas, oceanos, biodiversidade e comunidades locais em mais de 100 países”, garante o fotógrafo português.
Marion Payr e Pie Aerts, fotógrafos autoproclamados como “amantes da natureza”, fundaram este "movimento global” sem fins lucrativos para contornar a quebra das receitas de ecoturismo na pandemia, ao princípio destinado a espaços naturais africanos.
Os responsáveis e cientistas do projeto LIFE LynxC(...)
“Apesar de se acreditar que a natureza estava feliz por não a invadirem, a vida selvagem estava ainda mais ameaçada sem lucros de turismo. Há milhões em falta e isto deve-se à mudança política radical nos últimos anos”, criticam os criadores.
“Por todo o mundo, os financiamentos simplesmente pararam”, aponta o cofundador alemão. “Não estamos a erradicar o problema, mas é uma forma de mostrar ao mundo de que é possível fazer uma mudança mesmo que não sejamos políticos ou donos de uma grande companhia. Basta ter o sonho."
E os resultados estão a olhos vistos. “Logo no primeiro dia recebemos 100 pedidos de cópias e ficamos em choque, sem saber como imprimi-las todas”, recorda Marion. Desde 2020, já venderam mais de 20 mil cópias de fotografias doadas por 375 fotógrafos, o que se arredonda a 2,1 milhões de dólares de receita (1,8 milhões de euros) nas últimas edições.
Disponíveis até 21 de setembro, cada fotografia é limitada a 50 cópias e custa 108,95 euros ou 169,95 se emoldurada, excluindo portes.