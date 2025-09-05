Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Prints for Wildlife"

Fotógrafo português doa fotografia pela natureza

05 set, 2025 - 08:00 • Redação

Na edição deste ano do "Edition Hope" está a fotografia de um lince ibérico captado pela objetiva de António Coelho. Qualquer um pode comprar uma das 50 cópias e ajudar, desse modo, a financiar projetos ambientais.

A+ / A-

António Coelho é o primeiro fotógrafo português a participar na campanha internacional de fotografia "Prints for Wildlife". Mais de 200 fotógrafos de todos os continentes doam o seu trabalho, disponível para compra online. A receita é encaminhada para projetos ambientais.

Dois anos depois de se candidatar, António foi agora convidado a participar na edição "Edition Hope" - em português, "Edição da Esperança" - e representa Portugal com uma fotografia de um lince ibérico, espécie conservada e natural da Península Ibérica.

“Sempre sonhei fotografar um lince. Passei há volta de treze ou quatorze horas num abrigo fotográfico e tive a sorte de o avistar durante uns breves segundos”, conta o fotógrafo à Renascença.

Mas não é só o fotógrafo português que se sente sortudo. “Ficamos em choque com a imagem, porque procuramos sempre ter fotógrafos que contam histórias de conservação do local a que chamam casa”, partilham os fundadores da iniciativa, Marion Payr e Pie Aerts.

Apesar da fotografia ter sede na zona remota de Castilla-La Mancha, em Espanha, esta espécie felina “é um símbolo nacional de esperança e conservação”, orgulha-se António Coelho, “apaixonado” por fotografar animais selvagens há mais de dez anos.

"Lifeboat" (em português, "Barco salva-vidas"). Foto: Cooper Casey/Prints for Wildlife
"Lifeboat" (em português, "Barco salva-vidas"). Foto: Cooper Casey/Prints for Wildlife
"Giraffes Can Dance" (em português, "Girafas conseguem dançar"). Foto: Jauron Vicky/Prints for Wildlife
"Giraffes Can Dance" (em português, "Girafas conseguem dançar"). Foto: Jauron Vicky/Prints for Wildlife
"Family Gathering" (em português, "Reunião familiar"). Foto: Fischer Jie/Prints for Wildlife
"Family Gathering" (em português, "Reunião familiar"). Foto: Fischer Jie/Prints for Wildlife
"Blazing Through" (em português, "A toda a velocidade"). Foto: Sachdev Rahul/Prints for Wildlife
"Blazing Through" (em português, "A toda a velocidade"). Foto: Sachdev Rahul/Prints for Wildlife
"Polar Bear Romance" (em português, "Romance de Urso Polar"). Foto: Ledoux Florian/Prints for Wildlife
"Polar Bear Romance" (em português, "Romance de Urso Polar"). Foto: Ledoux Florian/Prints for Wildlife

“A fotografia tem o poder de preservar um momento e um lugar”, diz a cofundadora austríaca. “‘Prints for Wildlife’ é um movimento global e esta edição é a de ‘esperança’, já que espera conectar o mundo pelo amor à natureza”, reforça. Já Pie acrescenta: “Há tantas notícias más no mundo e tragédia, mas onde está a esperança?”

Para Marion, o lince ibérico representa esse desejo da melhor forma. “Esta espécie é um bom exemplo de que a conservação é algo tangível, porque passou de um estado de quase extinção a vulnerável.”

Segundo um comunicado da União Internacional para a Conservação da Natureza, “a população de linces aumentou exponencialmente de 62 indivíduos adultos em 2001 para 648 em 2022”.

Em colaboração com a organização “Conservation International”, este ano, os fundos da “Prints for Wildlife” vão financiar diretamente a “proteção das florestas, oceanos, biodiversidade e comunidades locais em mais de 100 países”, garante o fotógrafo português.

Marion Payr e Pie Aerts, fotógrafos autoproclamados como “amantes da natureza”, fundaram este "movimento global” sem fins lucrativos para contornar a quebra das receitas de ecoturismo na pandemia, ao princípio destinado a espaços naturais africanos.

População de lince ibérico aumentou 19% num ano e supera os 2.400 animais

População de lince ibérico aumentou 19% num ano e supera os 2.400 animais

Os responsáveis e cientistas do projeto LIFE LynxC(...)

“Apesar de se acreditar que a natureza estava feliz por não a invadirem, a vida selvagem estava ainda mais ameaçada sem lucros de turismo. Há milhões em falta e isto deve-se à mudança política radical nos últimos anos”, criticam os criadores.

“Por todo o mundo, os financiamentos simplesmente pararam”, aponta o cofundador alemão. “Não estamos a erradicar o problema, mas é uma forma de mostrar ao mundo de que é possível fazer uma mudança mesmo que não sejamos políticos ou donos de uma grande companhia. Basta ter o sonho."

E os resultados estão a olhos vistos. “Logo no primeiro dia recebemos 100 pedidos de cópias e ficamos em choque, sem saber como imprimi-las todas”, recorda Marion. Desde 2020, já venderam mais de 20 mil cópias de fotografias doadas por 375 fotógrafos, o que se arredonda a 2,1 milhões de dólares de receita (1,8 milhões de euros) nas últimas edições.

Disponíveis até 21 de setembro, cada fotografia é limitada a 50 cópias e custa 108,95 euros ou 169,95 se emoldurada, excluindo portes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar