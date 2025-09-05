Menu
Morreu a duquesa de Kent aos 92 anos

05 set, 2025 - 13:38 • Olímpia Mairos

A+ / A-

A duquesa de Kent, Katharine Worsley, morreu aos 92 anos, anunciou esta sexta-feira o Palácio de Buckingham.

“É com profunda tristeza que o Palácio de Buckingham comunica o falecimento de Sua Alteza Real, a Duquesa de Kent”, lê-se na nota oficial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o comunicado, a duquesa “morreu pacificamente na noite passada, em Kensington Palace, rodeada pela família”.

“O rei e a rainha, juntamente com todos os membros da família real, unem-se ao duque de Kent, aos seus filhos e netos para lamentar a perda e recordar com carinho a dedicação ao longo da vida da duquesa às organizações que apoiou, a sua paixão pela música e a sua empatia pelos jovens”, acrescenta o texto.

Em sinal de respeito, a bandeira da União no Palácio de Buckingham foi colocada a meia-haste ao meio-dia desta sexta-feira.

Nascida em Yorkshire, Katharine Worsley ingressou na família real britânica em 1961, ao casar-se com o príncipe Edward, duque de Kent — neto do rei George V e primo da rainha Elizabeth II. Ao longo da vida, conciliou compromissos oficiais com atividades de voluntariado e cultivou um profundo amor pela música.

Em 1994, fez história ao converter-se ao catolicismo, tornando-se o primeiro membro da realeza britânica a professar a fé católica em mais de 300 anos.

Figura habitual em Wimbledon, a duquesa ganhou notoriedade pela entrega dos troféus e ficou marcada pela sua proximidade e empatia com os jogadores.

