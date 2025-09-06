"É preciso devolver as cidades às pessoas". Tiago recomeça Volta a Portugal pela mobilidade urbana

Às 07h00 deste sábado, Tiago Cação fez-se à estrada com o recomeço do Projeto 278, uma volta a Portugal de bicicleta pelos 278 municípios do continente para entregar uma carta a apelar a necessidade de repensar a mobilidade urbana.

O projeto começou a 3 de junho, mas o ultramaratonista foi forçado a parar devido a uma pneumonia bilateral. Desta vez, serão 25 dias a pedalar, com seis mil quilómetros pela frente.

Depois de ter recomeçado em Guimarães esta sexta-feira, Tiago inicia a etapa deste sábado na terra do pão-de-ló.

"Hoje vou partir de Ovar e vou terminar, espero eu, em Arouca. Serão sensivelmente 240 quilómetros. Vou passar o dia junto à costa, entre Ovar e Figueira da Foz, e depois vou um bocadinho até Montemor-o-Novo, Montemor-o-Velho e depois em direção a Arouca", revela à Renascença. Tudo para entregar recomendações em defesa da mobilidade urbana, com especial atenção para os peões e ciclistas.

"Estamos em plena pré-campanha para as eleições autárquicas e é importante que este tema surja no debate político. E é importante que as nossas cidades mudem, porque estão maioritariamente dedicadas ao trânsito automóvel. O espaço público dedicado aos carros é enorme e é preciso devolver as cidades às pessoas, aos peões, às bicicletas", afirma Tiago.

Em cada município, o ciclista irá entregar uma carta com 10 medidas para melhorar a mobilidade urbana, enquanto pedala por cidades mais seguras e sustentáveis.