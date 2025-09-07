Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Antiga atriz do Teatro de Animação de Setúbal Sónia Martins morre aos 53 anos

07 set, 2025 - 19:16 • Lusa

Sónia Martins estreou-se no TAS na peça "Os pássaros de asas cortadas", de Luis Francisco Rebello, numa encenação de Carlos César, e ao longo dos anos que foi profissional na companhia entrou em "mais de 50 espetáculos".

A+ / A-

A atriz Sónia Martins, que integrou o Teatro de Animação de Setúbal (TAS), morreu este domingo no Hospital de S. Bernardo, nesta cidade, onde se encontrava internada, disse hoje à agência Lusa um amigo da atriz.

Sem precisar mais pormenores, a mesma fonte lamentou a morte de Sónia Martins, aos 53 anos, considerando-a a "atriz mais completa do elenco do verdadeiro TAS" e sublinhando a "fidelidade que sempre teve com a companhia da qual nunca quis sair".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nascida na freguesia da Sagrada Família, em Luanda, em 17 de outubro de 1971, Sónia Martins, veio residir para Setúbal em 1974, com três anos, indicou.

Em 1989, Sónia Martins entrou para o TAS como estagiária a convite do ator e encenador Carlos César, fundador da companhia, em 1976, e seu diretor artístico até à morte, em 2001.

A atriz permaneceu na companhia até 2020, tendo depois trabalhado para a autarquia de Setúbal, no Convento de Jesus, referiu a mesma fonte, acrescentando que Sónia Martins deixou de ser funcionária municipal ainda durante o último mandato da antiga presidente da Câmara Maria das Dores Meira, eleita pelo PCP.

Sónia Martins estreou-se no TAS na peça "Os pássaros de asas cortadas", de Luis Francisco Rebello, numa encenação de Carlos César, e ao longo dos anos que foi profissional na companhia entrou em "mais de 50 espetáculos", indicou.

"Era de uma versatilidade enorme, tanto fazia de criada, como de grande senhora, desempenhava qualquer papel com o maior profissionalismo e brilhantismo, quer em teatro de autor, peças para crianças ou outro repertório", concluiu a mesma fonte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas