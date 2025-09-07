Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Eclipse Lunar

"Lua de sangue" pode ser vista este domingo

07 set, 2025 - 08:35 • Filipa Ribeiro

A lua vai nascer em Portugal já com tom avermelhado, esta noite. O segundo eclipse lunar do ano vai ser visível no país, mas por pouco tempo.

A+ / A-

Depois do eclipse lunar de março, a lua volta a aparecer no céu esta noite com tons avermelhados. Conhecida como "lua de sangue" vai ser visível em Portugal a partir das 20h00, mas por pouco tempo.

Ouvido pela Renascença, o astrónomo José Augusto Matos indica que quando a lua aparecer em Portugal, o eclipse já estará a decorrer e que por isso os observadores em território nacional "vão só ver metade do fenómeno". Ainda assim, o astrónomo diz que "vale a pena" olhar para o céu esta noite, porque apesar de ser um fenómeno que acontece todos os anos, nem sempre é visível.

José Augusto Matos sublinha que não é necessário telescópio nem binóculos para apreciar a "lua vermelha". "Qualquer pessoa do país pode olhar sem qualquer tipo de instrumento", sublinha.

Quanto ao tom avermelhado, o astrónomo explica que é a coloração natural que ocorre durante o fenómeno e explica que o mesmo resulta da projecção da luz do sol através da atmosfera da Terra. "Embora a lua esteja a passar na sombra da Terra, a luz solar ao passar na atmosfera do nosso planeta vai provocar esse efeito (cor avermelhada). É algo típico. A lua quando está no máximo do eclipse tem essa tonalidade", explica.

O melhor é aproveitar, porque de acordo com o astrónomo este é o último eclipse lunar deste ano, sendo que os próximos anos vão ser ricos em eclipses solares.

De acordo com o astrónomo, no próximo ano no dia 12 de agosto vai haver um eclipse solar na Península Ibérica, fenómeno que se repete no dia 2 de agosto de 2027 que será visível no sul do país, e mais tarde em 2028.

José Augusto Matos avisa que a segunda metade da década de 2020 vai ser "muito rica" em eclipses solares.

Quanto a esta noite, o eclipse lunar será visível em várias parte do mundo desde Austrália, Europa, Índia, China, Rússia, África e Ásia de acordo com o portal Star Walk.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas