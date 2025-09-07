"Lua de sangue" pode ser vista este domingo

Quanto ao tom avermelhado, o astrónomo explica que é a coloração natural que ocorre durante o fenómeno e explica que o mesmo resulta da projecção da luz do sol através da atmosfera da Terra. "Embora a lua esteja a passar na sombra da Terra, a luz solar ao passar na atmosfera do nosso planeta vai provocar esse efeito (cor avermelhada). É algo típico. A lua quando está no máximo do eclipse tem essa tonalidade", explica.

O melhor é aproveitar, porque de acordo com o astrónomo este é o último eclipse lunar deste ano, sendo que os próximos anos vão ser ricos em eclipses solares.

De acordo com o astrónomo, no próximo ano no dia 12 de agosto vai haver um eclipse solar na Península Ibérica, fenómeno que se repete no dia 2 de agosto de 2027 que será visível no sul do país, e mais tarde em 2028.

José Augusto Matos avisa que a segunda metade da década de 2020 vai ser "muito rica" em eclipses solares.

Quanto a esta noite, o eclipse lunar será visível em várias parte do mundo desde Austrália, Europa, Índia, China, Rússia, África e Ásia de acordo com o portal Star Walk.