"Lua de sangue" pode ser vista este domingo

07 set, 2025 - 08:35 • Filipa Ribeiro
Depois do eclipse lunar de março, a lua volta a aparecer no céu esta noite com tons avermelhados. Conhecida como "lua de sangue" vai ser visível em Portugal a partir das 20h00, mas por pouco tempo.
Ouvido pela Renascença, o astrónomo José Augusto Matos indica que quando a lua aparecer em Portugal, o eclipse já estará a decorrer e que por isso os observadores em território nacional "vão só ver metade do fenómeno". Ainda assim, o astrónomo diz que "vale a pena" olhar para o céu esta noite, porque apesar de ser um fenómeno que acontece todos os anos, nem sempre é visível.
José Augusto Matos sublinha que não é necessário telescópio nem binóculos para apreciar a "lua vermelha". "Qualquer pessoa do país pode olhar sem qualquer tipo de instrumento", sublinha.
Quanto ao tom avermelhado, o astrónomo explica que é a coloração natural que ocorre durante o fenómeno e explica que o mesmo resulta da projecção da luz do sol através da atmosfera da Terra. "Embora a lua esteja a passar na sombra da Terra, a luz solar ao passar na atmosfera do nosso planeta vai provocar esse efeito (cor avermelhada). É algo típico. A lua quando está no máximo do eclipse tem essa tonalidade", explica.
O melhor é aproveitar, porque de acordo com o astrónomo este é o último eclipse lunar deste ano, sendo que os próximos anos vão ser ricos em eclipses solares.
De acordo com o astrónomo, no próximo ano no dia 12 de agosto vai haver um eclipse solar na Península Ibérica, fenómeno que se repete no dia 2 de agosto de 2027 que será visível no sul do país, e mais tarde em 2028.
José Augusto Matos avisa que a segunda metade da década de 2020 vai ser "muito rica" em eclipses solares.
Quanto a esta noite, o eclipse lunar será visível em várias parte do mundo desde Austrália, Europa, Índia, China, Rússia, África e Ásia de acordo com o portal Star Walk.