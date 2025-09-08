Menu
Feira do Livro do Porto

Feira do Livro do Porto supera maior afluência de sempre com mais de 254 mil visitantes

08 set, 2025 - 16:59 • Lusa

A 12.ª edição da Feira do Livro do Porto homenageou o compositor e músico português Sérgio Godinho, que celebra esta ano os seu 80.º aniversário.

A+ / A-

A Feira do Livro do Porto, festival literário que durou 17 dias consecutivos e terminou este domingo, encerrou com a afluência de “mais de 254 mil pessoas”, o maior número de visitantes de sempre, anunciou esta segunda-feira a organização.

“A Feira do Livro do Porto 2025 despediu-se dos Jardins do Palácio de Cristal este domingo, superando o número de visitantes dos anos anteriores. Ao longo de 17 dias mais de 254 mil pessoas passaram pelo festival literário”, lê-se na nota de imprensa enviada esta segunda-feira à comunicação social.

A 12.ª edição da Feira do Livro do Porto homenageou o compositor e músico português Sérgio Godinho, que celebra esta ano os seu 80.º aniversário.

Sérgio Godinho juntou-se, assim, a outros nomes da literatura portuguesa que foram homenageados na Feira do Livro do Porto no passado, como Eugénio de Andrade, Manuel António Pina, José Mário Branco, Júlio Dinis, Eduardo Lourenço, Ana Luísa Amaral, Sophia de Mello Breyner, Agustina Bessa-Luís e Vasco Graça Moura.

“A Feira do Livro do Porto voltou a afirmar-se como um lugar de encontro entre a cidade e a cultura. A edição de 2025 fica marcada pela adesão do público, pela qualidade e diversidade da programação e, inevitavelmente, pela homenagem a Sérgio Godinho”, lê-se na mesma nota de imprensa.

O certame literário ofereceu conversas com escritores, lançamentos de livros, duas dezenas de concertos, sessões de cinema e “mais de 80 atividades para o público infantojuvenil e respetivas famílias”.

