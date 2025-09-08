Há novas datas para a Festa do Livro nos jardins do Palácio de Belém

O Presidente da República reagendou para entre 25 e 28 de setembro a Festa do Livro cancelada devido ao acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, mantendo-a no local habitual, os jardins do Palácio de Belém.

De acordo com uma nota publicada esta segunda-feira no site oficial da Presidência da República, "a Festa do Livro em Belém irá realizar-se entre os dias 25 e 28 de setembro, nos jardins do Palácio de Belém" e "a nova programação será divulgada em breve".

Devido ao acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, ocorrido na quarta-feira passada, que provocou 16 mortos e vários feridos com gravidade, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou nessa noite o cancelamento da Festa do Livro no Palácio de Belém que iria decorrer entre quinta-feira e domingo.

Segundo uma nota publicada na altura, a Festa do Livro iria ser "marcada para data a fixar e em recinto fechado", em acordo com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

Na nota hoje divulgada, "o Presidente da República reitera o seu agradecimento a todos os editores e livreiros associados da APEL, aos artistas e demais entidades envolvidas, pela pronta solidariedade e compreensão demonstradas ao longo dos últimos dias".

"A nova programação será divulgada em breve, esperando que as famílias, os fãs de livros e de música, possam responder positivamente ao convite do Presidente da República para a que será a última edição da Festa do Livro em Belém dos seus mandatos presidenciais", acrescenta-se na mesma nota.

Esta será a oitava e última edição da Festa do Livro nos jardins Palácio de Belém, uma iniciativa, com entrada livre, que Marcelo Rebelo de Sousa lançou no seu primeiro ano como chefe de Estado, 2016, em colaboração com a APEL, para promover a leitura.

Nos jardins do palácio, além das bancas para venda de livros e sessões de autógrafos, há debates, cinema, música e atividades para crianças. A Festa do Livro não se realizou em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19.

No programa original da edição deste ano, entre 4 e 7 de setembro, estavam previstos concertos de Carolina Deslandes, de Rui Veloso, de Bárbara Tinoco e dos Xutos & Pontapés. O programa incluía também um debate sobre "Portugal e o Futuro", com Manuela Ferreira Leite e António Barreto, moderado por Pedro Mexia.