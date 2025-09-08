Menu
  Noticiário das 8h
  08 set, 2025
Morreu Rick Davies, vocalista e fundador dos Supertramp

08 set, 2025 - 07:45 • João Malheiro

Morreu Rick Davies, um dos co-fundadores, vocalista e principal compositor do grupo Supertramp aos 81 anos.

A banda anunciou a morte em comunicado, confirmando que o seu líder faleceu depois de uma longa luta contra um cancro do sangue.

O artista escreveu e cantou algumas das canções mais marcantes dos Supertramp, como Cannonball, Goodbye Stranger, Bloody Well Right e Crime of the Century.

Liderou os Supertramp desde 1970, em conjunto com Roger Hodgson, que compôs outras músicas marcantes como Breakfast in America ou The Logical Song. Depois de Hodgson abandonar a banda em 1983, Rick Davies continuou com a banda.

O último álbum dos Supertramp foi lançado em 2002 e entitulava-se "Slow Motion". Rick Davies atuou em palco até 2022, apesar de já estar a enfrentar uma doença oncológica desde 2015.

