MotelX com muitas novidades arranca esta terça-feira em Lisboa

A 19.ª edição do MotelX, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, arranca esta terça-feira.

A concurso estão oito longas-metragens para o prémio de Melhor Longa Europeia, 12 curtas-metragens portuguesas disputam o Prémio MotelX e nove curtas portuguesas também tentam ganhar o prémio de Melhor Curta Europeia.

Para lá das secções competitivas, há sessões especiais e muitas novidades, desde logo a introdução do Prémio Noémia Delgado para Mulheres Notáveis no Terror. Feito em homenagem a uma cineasta portuguesa responsável pelo documentário "Máscaras" e sete médias-metragens que adaptaram contos fantásticos de autores como Eça de Queirós, Álvaro do Carvalhal, Júlio Dinis e Mário de Sá-Carneiro para a televisão, a primeira edição do prémio honra a produtora de Hollywood Gale Anne Hurd.

Começou a trabalhar com o realizador Roger Corman, passando depois a colaborar com James Cameron em filmes como "O Exterminador Implacável", "Aliens" e o "O Abismo". Na televisão, destaca-se por ser a produtora de todos os projetos televisivos "The Walking Dead".

Ao "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, João Monteiro, da direção do MotelX, refere que a criação deste prémio "vem de algum tempo" e foi ficando consolidada com o surgimento de muitas autoras dentro do terror, nos grandes festivais.

"Noémia Delgado era uma das pioneiras que queríamos honrar, porque ela representa a dificuldade de filmar em Portugal e fazer cinema de género. Ela conseguiu isso", explica

Faltava alguém com uma carreira grande que justificasse a atribuição, acabando o festival por escolher Gale Anne Hurd, por representar tanto "o passado que queremos destapar", como "o futuro que pretendemos celebrar".

Gale Anne Hurd estará de resto no festival para introduzir sessões especiais dos clássicos "Aliens" e "Palpitações". Fará ainda uma masterclass na esplanada da Cinemateca.

O evento terá, ainda, novas secções, como a Suite 13, que homenageia este ano a obra de Herschell Gordon Lewis, e o concurso Betclic Monster Odds, que contará com propostas de guiões originais para curtas-metragens de terror com o máximo de três minutos.