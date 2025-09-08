Patenteado dispositivo de tratamento de águas criado na Universidade de Aveiro

Um dispositivo de tratamento eletrolítico de águas para consumo doméstico, criado por uma equipa de investigação da Universidade de Aveiro, foi alvo de patente nacional informou esta segunda-feira fonte académica.

O dispositivo e o processo de tratamento eletrolítico de águas para consumo doméstico foram desenvolvidos pelo Instituto de Materiais de Aveiro (CICECO) e pelo Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica (DEMaC) da Universidade de Aveiro (UA), tendo ambos sido alvo de concessão de patente nacional.

De acordo com uma nota universitária, a equipa de investigação desenvolveu um sistema de tratamento eletrolítico de águas para consumo doméstico "que assegura a qualidade ao longo da rede de distribuição de águas, bem como o processo de operação do dispositivo".

"O dispositivo e o processo desenvolvidos para o tratamento da água municipalizada consistem numa configuração interna de circulação da água única que, aliada ao contacto com elétrodos cerâmicos revestidos com filme fino de diamante dopado com boro, garantem a sua multifuncionalidade", descreve a nota.

Segundo a mesma fonte, o sistema apresenta ainda as vantagens de funcionar à temperatura ambiente, pressão atmosférica, e a baixos valores de tensão elétrica aplicada.

Os inventores da tecnologia explicam que, "ao longo da rede de distribuição de águas, a água municipalizada pode sofrer alterações até entrar nas casas, podendo conter poluentes inorgânicos e orgânicos indesejáveis, ou ainda microrganismos nocivos à saúde pública".

"As principais funcionalidades deste dispositivo consistem na eliminação sustentável e eficiente desses poluentes inorgânicos/orgânicos e microrganismos, através de um processo de eletroxidação amplificado pela configuração interna de circulação de água no sistema", acrescentam.

Outra funcionalidade é a de reduzir a dureza da água e a garantia de "uma autolimpeza eficiente."

O processo de proteção da tecnologia foi conduzido pela "UACOOPERA", estrutura da Universidade de Aveiro responsável pela proteção de resultados de investigação e desenvolvimento da comunidade académica, que acompanhou as fases até à concessão da patente em território nacional.

A equipa de investigação responsável é constituída por Violeta Girão, Filipe Oliveira, Miguel Neto, Rui Silva e pelo ex-estudante de mestrado José Soares.

A tecnologia que se encontra patenteada foi desenvolvida no âmbito do projeto SGH -- Smart Green Homes, liderado pela Bosch Termotecnologia SA e pela Universidade de Aveiro.