Tribeca apresenta programação de palco que é "ode à ousadia narrativa"

08 set, 2025 - 18:19 • Daniela Espírito Santo
Já são conhecidas mais algumas das estreias que vão passar pela edição deste ano do Tribeca Festival Lisboa. Esta segunda-feira, foi apresentada a programação completa de um dos novos palcos do certame, o "The Theater by Toyota", no Teatro Ibérico, por onde vão passar obras que são "uma ode à ousadia narrativa", como garante Rui Pedro Tendinha, curador de cinema do Tribeca Festival Lisboa.
"É aqui que o cinema se revela sem filtros, onde os realizadores arriscam e onde o público é desafiado a sentir, pensar e conversar", adianta Tendinha, que acredita que esta nova sala vai apostar em filmes com um "desejo narrativo diferenciador".
Entre as novidades surge "Ritas", o filme de tributo a Rita Lee, que se estreia por cá depois de ter sido o documentário brasileiro mais visto do ano do outro lado do Atlântico.
Esta nova sala de cinema do festival, assegura a organização, garante "mais conforto e melhor qualidade de visionamento dos filmes". Entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro, por lá vão passar obras como "Charliebird", "A Memória do Cheiro das Coisas", "Terra Vil" ou "Lua Vermelha: Nova Geração", bem como o esperado "Honeyjoon", estrelado por José Condessa.
O Tribeca Festival Lisboa já tinha anunciado outras estreias e antestreias, em agosto. "Bugonia", com Emma Stone, "The Best You Can" e "Além do Horizonte - A Travessia" são alguns dos destaques que poderão ser vistos durante o festival, que decorre em Lisboa entre 30 de outubro e 1 de novembro. Pela Unicorn Factory Lisboa (e arredores) estarão também, recorde-se, Kim Cattrall, Meg Ryan e Giancarlo Esposito.
Os bilhetes individuais para cada sessão estão à venda a partir de 22 de setembro, mas os packs de 6 e 3 sessões à escolha já podem ser adquiridos nos locais habituais.