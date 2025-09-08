Tribeca apresenta programação de palco que é "ode à ousadia narrativa"

Já são conhecidas mais algumas das estreias que vão passar pela edição deste ano do Tribeca Festival Lisboa. Esta segunda-feira, foi apresentada a programação completa de um dos novos palcos do certame, o "The Theater by Toyota", no Teatro Ibérico, por onde vão passar obras que são "uma ode à ousadia narrativa", como garante Rui Pedro Tendinha, curador de cinema do Tribeca Festival Lisboa.

"É aqui que o cinema se revela sem filtros, onde os realizadores arriscam e onde o público é desafiado a sentir, pensar e conversar", adianta Tendinha, que acredita que esta nova sala vai apostar em filmes com um "desejo narrativo diferenciador".

Entre as novidades surge "Ritas", o filme de tributo a Rita Lee, que se estreia por cá depois de ter sido o documentário brasileiro mais visto do ano do outro lado do Atlântico.