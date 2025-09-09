Apple afina o futuro: iPhone Air emagrece, iPhone 17 aposta tudo na inteligência artificial

A Apple revelou esta terça-feira os novos iPhones para 2025, com destaque para o novo modelo iPhone Air, descrito como o mais resistente de sempre, e o iPhone 17, equipado com o novo processador A19 e funcionalidades melhoradas de inteligência artificial.

O novo iPhone Air surge com um design mais fino e uma bateria de alta densidade, posicionando-se como concorrente direto do Galaxy S25 Edge da Samsung.

Segundo analistas citados pela Reuters, este modelo pode ser um passo estratégico da Apple rumo ao mercado dos telefones dobráveis, particularmente valorizado na China.

O iPhone 17 traz um ecrã mais brilhante e resistente a riscos, uma câmara frontal com sensor redesenhado para melhorar as selfies na horizontal, e o novo chip A19, produzido com tecnologia de 3 nanómetros. O processador promete ganhos significativos em desempenho e funcionalidades locais de inteligência artificial.