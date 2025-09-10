Observatório de Cinema em Famalicão vai homenagear norte-americano David Lynch

A 10.ª edição do Close-Up -- Observatório de Cinema de Famalicão, que homenageará o norte-americano David Lynch, é o destaque da temporada de setembro a dezembro da Casa das Artes daquele concelho, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Casa das Artes de Famalicão refere que o Close-Up decorrerá de 11 a 18 de outubro e, além de dezenas de filmes, cine-concertos, debates e "workshops", estreará em Portugal o músico Dean Hurley, colaborador próximo do criador de "Twin Peaks".

A 21 e 22 de novembro, a Casa das Artes acolhe o Festival Soul de Inverno, reunindo artistas da lusofonia e sonoridades globais.

Já em setembro, conta com várias estreias, entre as quais a peça "CRU", dirigida por Manuel Tur, e concertos que evocam o bicentenário de Camilo Castelo Branco, assim como a interpretação de clássicos como o quinteto "A Truta", de Schubert, para piano, violino, viola, violoncelo e contrabaixo.

O mês encerra com dança, através da coreografia "hOLD", de São Castro e Teresa Alves da Silva, uma reflexão sobre o envelhecimento, e com a experiência sensorial de "Cartografia Sonora Imaginária", da Companhia de Música Teatral.

Outubro abre com a exposição "David Lynch, a estrada não tem fim", patente até dezembro, assinalando o ano da morte do cineasta, aos 78 anos.

A programação deste mês prossegue com propostas que vão do teatro, com a peça "Isto é um Hitler genuíno", até à música antiga, ao fado e à dança de Olga Roriz, que interpretará a sua mais recente criação, o solo "O Salvado", "um auto-retrato completo".

Destaque ainda para o regresso de Gisela João, que apresenta o seu mais recente álbum "Inquieta".

Em novembro, há o ciclo de teatro para a infância PaPI -- Opus 11, o regresso das produções brasileiras com "Dois de Nós", protagonizada por António Fagundes e Christiane Torloni, que estará em digressão portuguesa, e o Festival Soul de Inverno.

O mês fecha com "Santa Joana dos Matadouros", de Bertolt Brecht.

Dezembro leva até Famalicão a sonoridade de Capicua, com o espetáculo "Um gelado antes do fim do mundo" e a diversidade do circo contemporâneo com "Eu quero é andar de carrinhos de choque".

Outras propostas para o último mês do ano são a opereta "Camões", de Filipe Gouveia e Gonçalo Rosales, e uma recriação do conto clássico "Hansel e Gretel -- A Casinha de Chocolate", pela Jangada Teatro.

A programação integral ficará disponível no "site" da Casa das Artes.