Primeiro objeto interestelar no sistema solar poderá ser fragmento de Plutão

O primeiro objeto interestelar registado a visitar o sistema solar pode ter sido um fragmento de um planeta gelado fora do sistema solar, como Plutão, noticiou a agência de notícias Europa Press na terça-feira.

"Tudo neste objeto é consistente com a ideia de que se trata de uma mancha de gelo de nitrogénio como a que se vê na superfície de Plutão", disse o investigador de exoplanetas (planetas fora do sistema solar) da Universidade Estadual do Arizona Steve Desch.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O primeiro objeto interestelar registado, 1I/"Oumuamua, foi avistado pela primeira vez em 2017 e foi classificado como um cometa de outro sistema estelar.

O cometa poderá ser a casca de um "exoplútão, uma categoria completamente inesperada de objetos semelhantes a Plutão previstos para visitar o Sol", segundo as conclusões do investigador, em julho, na conferência "Progresso na Compreensão da Missão de Plutão: 10 Anos Após o Sobrevoo" em Laurel, Maryland, nos Estados Unidos.

Por norma, os objetos do sistema solar são uma mistura de gelo de água, rocha e material rico em carbono, mas o "Oumuamua parece ser quase puro gelo de azoto, segundo a investigação.

As observações feitas pela sonda espacial New Horizons da agência espacial, NASA, durante o sobrevoo de 2015 sugerem que a maior parte da superfície de Plutão é composta por gelo de nitrogénio.

O objeto visitante é mais longo do que qualquer corpo conhecido no sistema solar e é diferente dos cometas interestelares 2I/Borisov e 3I/ATLAS, os outros e únicos objetos interestelares conhecidos.

"Fragmentos das superfícies geladas de planetas anões semelhantes a Plutão foram quase certamente ejetados do nosso sistema solar e o "Oumuamua fez-nos perceber quanto material deve ter sido ejetado", indicou Steve Desch.

No sistema Solar, a volta que os planetas gigantes dão ao sol ejetou uma enorme quantidade de material, maioritariamente gelado.

Inicialmente, poderia haver material suficiente para criar até 2.000 objetos interestelares semelhantes a Plutão, juntamente com outros 6.000 planetas anões maiores, de acordo com o investigador.