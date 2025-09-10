Menu
  • Noticiário das 22h
  • 10 set, 2025
Totoloto: Conheça a chave desta quarta-feira

10 set, 2025 - 22:27 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 3 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025 é composta pelos números 9 - 14 - 18 - 21 - 34 + Número da Sorte 1.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

