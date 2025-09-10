Tribeca Lisboa: Realizador Julian Schnabel estreia novo filme na Opening Night

10 set, 2025 - 18:00 • Daniela Espírito Santo
O realizador Julian Schnabel vai estar presente na "Opening Night" do Tribeca Festival Lisboa. A informação foi anunciada esta quarta-feira pelo festival, que adianta que o artista vem até Portugal para a estreia exclusiva do seu mais recente filme.
"In the Hand of Dante" conta com atores como Oscar Isaac, Gal Gadot, John Malkovich, Jason Momoa, Al Pacino ou Martin Scorsese e teve estreia mundial no Festival de Veneza.
O filme conta a história da descoberta de um manuscrito - que se acredita ser a original de "A Divina Comédia", de Dante Alighieri -, que anda de mão em mão, século em século, de um padre até às mãos de um chefe da máfia em Nova Iorque, cidade onde acaba por ser entregue ao autor Nick Tosches, que tem de descobrir a sua verdadeira origem.
Uma história de crime, drama e mistério que se estende por 700 anos e onde acabam por se cruzar a vida de Dante e Tosches.
A estreia vai acontecer na sessão inaugural do certame, num evento especial que, explica a organização, "será acessível apenas a convidados e aos portadores do Tribeca Full Pass".
Entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro, pelo Tribeca Festival Lisboa vão passar obras como "Charliebird", "A Memória do Cheiro das Coisas", "Terra Vil" ou "Lua Vermelha: Nova Geração", bem como o esperado "Honeyjoon", estrelado por José Condessa. Para além disso, e entre outras estreias e antestreias, também já foram anunciadas sessões de "Bugonia", com Emma Stone, "The Best You Can" e "Além do Horizonte - A Travessia".
Pela Unicorn Factory Lisboa (e arredores) estarão também, recorde-se, Kim Cattrall, Meg Ryan e Giancarlo Esposito.
Os bilhetes individuais para cada sessão estão à venda a partir de 22 de setembro, mas os packs de 6 e 3 sessões à escolha já podem ser adquiridos nos locais habituais.