António Júlio é o novo diretor artístico da companhia Seiva Trupe

O ator e encenador António Júlio assume esta quinta-feira a direção artística da companhia de teatro do Porto Seiva Trupe, um convite para dirigir a "nova fase" do histórico grupo fundado há 52 anos.

"É um enorme desafio poder contribuir, pensar e procurar caminhos para uma companhia que tem uma história, um legado já bastante antigo e enraizado na cidade do Porto, com público fiel há muitos anos. Sinto-me desafiado, da melhor maneira, para me aproximar da Seiva, da experiência destes anos, e de pensar o que podemos fazer juntos daqui para a frente, cruzando um percurso e o outro", explicou em entrevista à agência Lusa.

Anuncia-se a nomeação do novo diretor artístico, no dia em que a Seiva Trupe celebra 52 anos de existência. Nascido em Vila Nova de Gaia em 1977, o percurso artístico de António Júlio atravessa, desde 1999, as áreas do teatro, da dança e da performance, tendo trabalhado também como curador na VAGA – Mostra de Artes e Ideias, e como professor na ACE – Escola de Artes.

O criador de espetáculos como "Festa para um" (2017), "O dia da matança na história de Hamlet" (2019) e "Fico em silêncio sempre que posso" (2025) não esconde o quão "entusiasmado" está. Tanto pelo novo cargo como por colaborar com uma nova companhia, esperando poder cruzar "duas formas de fazer diferentes" num novo "encontro e construção de futuro". "É a ideia que tem a Seiva ao convidar-me. É, talvez, pensar numa nova forma de fazer, gerando encontros entre pessoas e a comunidade local. É essa vontade, e é com isso que me comprometo, também", explica.

Diversificar linguagens cénicas e abordagens artísticas enquanto cria um público "fiel" à companhia com novos nomes e artista é o principal objetivo do novo diretor artístico deste grupo histórico do teatro português.

"Faz parte do desafio. Mas o público mais tradicional da Seiva, com muitas aspas, consome teatro, vê teatro. Se for diferente do que tem visto, verá alguma coisa com que se relacionar", admite António Júlio. "Estou muito curioso."

Para além de planear dar uma nova roupagem às peças, António Júlio quer assumir o recomeço da companhia Seiva Trupe enquanto renova o seu perfil como criador ao "explorar formatos diversos de espetáculo, dentro e fora do palco, e uma forma de construir, de pensar o espaço e os corpos, e isso interessa-me continuar". "Entro mesmo no começo de alguma coisa, não tenho parcerias construídas nem equipas", partilha.

Ainda no legado da última direção do dramaturgo Castro Guedes, a Seiva Trupe tem em digressão "Coro das Águas" nas cidades de Gondomar, Vila Nova de Gaia, Estarreja e Arcos de Valdevez.

A Seiva Trupe – Teatro Vivo é uma cooperativa fundada em 11 de setembro de 1973, no Porto, pelos atores António Reis, Estrela Novais e Júlio Cardoso, tendo lutado por melhores condições financeiras nos últimos anos, em que passou a estar sediada no Estúdio Perpétuo, desde finais de 2021.