Funcionário de jardim zoológico morto por leões à frente de visitantes

Um funcionário de um jardim zoológico em Banguecoque, na Tailândia, foi morto na quarta-feira por vários leões em frente a dezenas de visitantes, de acordo com as autoridades tailandesas.

O incidente ocorreu no Bangkok Safari World, o maior jardim zoológico privado do país, localizado no distrito de Khan Na Yao, no sul da capital tailandesa.

A polícia já está a investigar o caso. O coronel Niruchpol Yothamat, superintendente da esquadra de polícia local, explicou à imprensa que a vítima, de 58 anos, trabalhava no jardim zoológico há quase três décadas, onde desempenhava as funções de supervisor da área de animais selvagens.

"Os leões foram trancados nas suas jaulas depois do incidente", disse o superintendente da polícia.

ONG diz que incidente “deve servir de alerta”

Um funcionário do zoológico garantiu à imprensa, na mesma conferência de imprensa, que nunca tinha sido registado um incidente fatal no local e que cinco leões, de um total de 32 que estão no zoológico, estavam no local onde ocorreu o ataque.

Os visitantes do safari disseram que foram acionadas buzinas para dissuadir os animais, mas os leões não reagiram.

Jason Baker, vice-presidente da organização não-governamental Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA), lamentou a morte do responsável e considerou que este incidente, que não considera isolado, "deve servir de alerta".

"É tempo de pararmos de tratá-los como animais de exposição e considerá-los como seres que merecem liberdade e respeito. Os jardins zoológicos confinam animais selvagens em condições não naturais, suprimindo os seus instintos", disse em comunicado.

A ONG defende que o Bangkok Safari World deveria levar os leões para um santuário.