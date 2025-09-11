Imagens inéditas mostram como quatro crianças sobreviveram 40 dias na Amazónia

11 set, 2025 - 14:35 • Lusa
O novo documentário do canal National Geographic Portugal, "Perdidos na Selva", revela como quatro crianças sobreviveram sozinhas na Amazónia após um acidente aéreo que matou todos os adultos.
Com transmissão a 13 de setembro e realizado pelo duo por trás de "Free Solo", Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, em conjunto com Juan Camilo Cruz, este filme reconstitui de forma cronológica o acidente de avião, as buscas na selva amazónica da Colômbia e o resgate considerado milagroso das crianças Mucutuy, quando estavam a poucas horas de morrer de malnutrição.
"Foi uma história muito complicada de contar, não só porque há tantas partes envolvidas com diferentes pontos de vista, mas também pelo desafio de ter acesso às crianças porque era essencial incluir as suas vozes no filme", disse à Lusa a realizadora E. Chai Vasarhelyi.
A equipa trabalhou com os psicólogos que têm ajudado as crianças desde o resgate, em 2023, para conseguir que Lesly — a filha mais velha de 13 anos que assegurou a sobrevivência dos três irmãos de um, quatro e nove anos — contasse a sua história sem infligir novo trauma.
Mas a audiência não vê as crianças sentadas numa cadeira a responder a perguntas. O documentário usa desenhos e animação para ilustrar o relato de Lesly, da qual se ouve a voz a narrar os acontecimentos.
"São crianças e a sua memória está entrelaçada com trauma, além de que estavam esfomeadas. É complicada a forma como se lembram das suas vidas", explicou a realizadora. "Usámos animação, porque dá à audiência uma forma de imaginar a experiência pelos olhos das crianças."
Os irmãos, parte de uma família indígena, seguiam num pequeno avião, com a mãe, da aldeia Araracuara em direção à cidade de San José del Guaviare, onde iam morar com o pai dos dois mais novos.
O acidente matou a mãe, o piloto e o copiloto, mas as quatro crianças sobreviveram. Lesly, que ficou ferida na queda, carregou o bebé de um ano, improvisou abrigos e alimentou os irmãos com fruta durante 40 dias até serem encontrados.
"O que nos inspirou foi a coragem individual de Lesly e como ela, no pior momento da sua vida, conseguiu encontrar a coragem para encarar as coisas horríveis que lhe aconteceram e encontrar a esperança e capacidade de sobreviver e garantir que os irmãos sobreviviam", salientou Vasarhelyi.
Durante esse tempo, equipas de resgate constituídas por indígenas conhecedores da selva e militares do exército colombiano — historicamente em oposição — trabalharam para seguir pistas e encontrar as crianças na densa selva amazónica, revelando imagens das buscas. A par disso, o filme aborda diferentes crenças e, entre elas, elementos sobrenaturais próprios da cultura indígena.
"Quando chegámos à Amazónia, a primeira coisa que fizemos foi pedir permissão aos indígenas e à selva para estarmos ali a trabalhar", contou Juan Camilo Cruz. "Foi uma experiência bonita, porque nos aceitaram", continuou. "É uma situação mágica e estranha, e percebemos que há ali algo que vai além da nossa capacidade de entender o que a selva é."
Segundo o realizador Juan Camilo Cruz, as comunidades indígenas que participaram no documentário ficaram satisfeitas com o resultado final. "Sentem que a selva, o seu conhecimento e experiência foram bem representados", confirma.
"Perdidos na Selva" estreia no National Geographic no sábado, 13 de setembro, e vai estar também disponível no Disney+ Portugal.