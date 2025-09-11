Imagens inéditas mostram como quatro crianças sobreviveram 40 dias na Amazónia

O novo documentário do canal National Geographic Portugal, "Perdidos na Selva", revela como quatro crianças sobreviveram sozinhas na Amazónia após um acidente aéreo que matou todos os adultos.

Com transmissão a 13 de setembro e realizado pelo duo por trás de "Free Solo", Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, em conjunto com Juan Camilo Cruz, este filme reconstitui de forma cronológica o acidente de avião, as buscas na selva amazónica da Colômbia e o resgate considerado milagroso das crianças Mucutuy, quando estavam a poucas horas de morrer de malnutrição.

"Foi uma história muito complicada de contar, não só porque há tantas partes envolvidas com diferentes pontos de vista, mas também pelo desafio de ter acesso às crianças porque era essencial incluir as suas vozes no filme", disse à Lusa a realizadora E. Chai Vasarhelyi.

A equipa trabalhou com os psicólogos que têm ajudado as crianças desde o resgate, em 2023, para conseguir que Lesly — a filha mais velha de 13 anos que assegurou a sobrevivência dos três irmãos de um, quatro e nove anos — contasse a sua história sem infligir novo trauma.

Mas a audiência não vê as crianças sentadas numa cadeira a responder a perguntas. O documentário usa desenhos e animação para ilustrar o relato de Lesly, da qual se ouve a voz a narrar os acontecimentos.

"São crianças e a sua memória está entrelaçada com trauma, além de que estavam esfomeadas. É complicada a forma como se lembram das suas vidas", explicou a realizadora. "Usámos animação, porque dá à audiência uma forma de imaginar a experiência pelos olhos das crianças."