Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Removido mural de Banksy na fachada do Tribunal Superior de Londres

11 set, 2025 - 00:37 • Lusa

O mural, que se tornou viral nas redes sociais, apareceu numa das fachadas do Queen"s Building, parte do complexo do Tribunal Superior na capital britânica.

A+ / A-

O mural do artista de rua britânico Banksy, que apareceu na segunda-feira na parede exterior do Tribunal Superior de Londres, foi hoje removido, restando agora apenas uma sombra do original.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A obra retratava um juiz, de peruca e toga, a golpear com um martelo uma pessoa que segurava uma faixa manchada de sangue, o que foi interpretado como uma crítica à repressão da liberdade de expressão.

Alguns meios de comunicação interpretaram a obra como uma crítica às detenções de centenas de pessoas por apoiarem o grupo Ação Palestina, ilegal no Reino Unido, durante manifestações em Londres nas últimas semanas.

O mural, que se tornou viral nas redes sociais, apareceu numa das fachadas do Queen"s Building, parte do complexo do Tribunal Superior na capital britânica.

Durante o dia de hoje, os trabalhadores foram vistos a limpar o graffiti atrás de uma vedação de proteção, enquanto os curiosos tiravam fotografias.

Banksy confirmou a autoria do mural na sua conta de Instagram, publicando imagens do desenho antes de ser tapado com plástico e barreiras pelas autoridades.

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou ter recebido uma denúncia por danos criminais relacionados com graffiti e disse que ainda está a investigar.

Fontes judiciais indicaram que o mural ia ser removido porque o edifício, que alberga tribunais de alto nível no centro de Londres, está protegido devido à sua importância histórica.

O artista, cuja identidade permanece um mistério, é mundialmente reconhecido por usar a sua arte urbana para denunciar problemas sociais, políticos e ambientais em distintos lugares do mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 11 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas