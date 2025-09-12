"Banzo" é o candidato português aos Óscares para melhor Filme Internacional

O filme da realizadora Margarida Cardoso, "Banzo", é anunciado esta sexta-feira como o candidato nacional à categoria de Melhor Filme Internacional dos Óscares, cerimónia norte-americana que se realiza em março de 2026 em Hollywood, Los Angeles.

A escolha do filme que vai representar Portugal na 98.ª edição dos Prémios da Academia Americana de Cinema efetuou-se após votação dos membros da Academia Portuguesa de Cinema (APC), que decorreu entre 22 de agosto e 10 de setembro, tendo "Banzo" reunido o maior número de votos, revelou a APC.

Na corrida estavam ainda as longas-metragens "Hanami", de Denise Fernandes, "Os Papéis do Inglês", de Sérgio Graciano, "Sobreviventes", de José Barahona, e "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco.

As nomeações para os Óscares, às quais "Banzo" é candidato, serão conhecidas em 23 de janeiro de 2026, segundo o calendário da Academia de Hollywood, com a lista de finalistas às nomeações a ser anunciada no próximo dia 21 de dezembro.



