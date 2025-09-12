"Banzo" é o candidato português aos Óscares para melhor Filme Internacional

12 set, 2025 - 12:46 • Lusa
O filme da realizadora Margarida Cardoso, "Banzo", é anunciado esta sexta-feira como o candidato nacional à categoria de Melhor Filme Internacional dos Óscares, cerimónia norte-americana que se realiza em março de 2026 em Hollywood, Los Angeles.
A escolha do filme que vai representar Portugal na 98.ª edição dos Prémios da Academia Americana de Cinema efetuou-se após votação dos membros da Academia Portuguesa de Cinema (APC), que decorreu entre 22 de agosto e 10 de setembro, tendo "Banzo" reunido o maior número de votos, revelou a APC.
Na corrida estavam ainda as longas-metragens "Hanami", de Denise Fernandes, "Os Papéis do Inglês", de Sérgio Graciano, "Sobreviventes", de José Barahona, e "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco.
As nomeações para os Óscares, às quais "Banzo" é candidato, serão conhecidas em 23 de janeiro de 2026, segundo o calendário da Academia de Hollywood, com a lista de finalistas às nomeações a ser anunciada no próximo dia 21 de dezembro.
"Banzo" aborda a herança do colonialismo português em África, revisitando memórias e cicatrizes históricas a partir de um olhar contemporâneo, destacando-se "pela força visual e pela narrativa intimista, numa reflexão poderosa sobre identidade, dor e memória coletiva", destaca a APC, em comunicado. A história, ficcionada, passa-se no começo do século XX numa ilha tropical africana, e retrata a relação violenta entre colonos portugueses e negros em trabalho escravo.
Carloto Cotta interpreta um médico da metrópole, enviado para a ilha, para curar um grupo de escravos negros, embarcados à força para plantações e que estão a morrer por causa de uma profunda tristeza.
A obra foi distinguida em 2024 com o Prémio Árvore da Vida, no Festival IndieLisboa, e já tinha sido selecionada pela Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano nos Prémios Macondo 2025, da Academia Colombiana de Cinema, e nos Prémios Goya 2026, da Academia Espanhola de Cinema.
A 98.ª edição dos Óscares realiza-se em 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.