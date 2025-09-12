Como os australianos estão a dominar a indústria K-pop?

Este estilo também está a ganhar terreno nas cerimónias de música do outro lado do oceano. ROSÉ é exemplo do caso mais recente ao fazer história na gala MTV Video Music Awards. A artista natural de Auckland, Nova Zelândia, é a primeira artista K-pop de sempre a vencer o prémio "Música do ano" com o hit "APT.", resultado de uma colaboração com Bruno Mars.

E os números não mentem. K-pop está cada vez mais a liderar até na Europa, já que o single "Golden" de HUNTR/X, da série "KPop Demon Hunters", está em quinto lugar no Reino Unido, segundo o Billboard , e em oitavo nas tabelas portuguesas .

A base de fãs K-pop é conhecida por juntar adolescentes e jovens adultos às audiências principalmente nos Estados Unidos da América, nos países asiáticos, mas não só. Os admiradores australianos são também apaixonados pelas danças perfeitamente sincronizadas, visuais impactantes e baladas cantadas tanto em coreano como em inglês.

Desde a ROSÉ do grupo BLACKPINK até ao Bang Chan e Felix dos Stray Kids, os ídolos K-pop "Aussies" — nome dado aos artistas deste género musical nascidos na Austrália — estão a apresentar histórias das terras natais, gírias e sotaques diferentes para uma das maiores industrias mundiais de música e para o mundo.

Esta comunidade, na sua maioria millennial e gen-z, está ativamente online e os artistas, em compensação, partilham semanalmente (senão diariamente) conteúdo exclusivo para os fãs.

Por todo o mundo, BLACKPINK, Twice e Stray Kids esgotam espetáculos para além das cidades de Sydney e Melbourne. Em 2023, Twice tornaram-se o primeiro ato coreano a encabeçar um concerto num estádio na Austrália, com capacidade para 25 mil fãs.

A indústria K-pop é concentrada por "quatro grandes" sul coreanas: HYPE, SM Entertainment, YG Entertainment e JYP Entertainment. De olho em futuros talentos, muitos artistas que brilham foram recrutados com pouco mais do que 15 anos, treinados e a viver em quartos partilhados sob controlo.

Cantar e dançar bem não são os únicos requisitos. Ser fluente em inglês, noções de marketing e contextos multiculturais são definitivos nas candidaturas — tudo para cada vedeta também possa ser o mais próxima da cultura do Ocidente.

O sucesso mundial "Dynamite" dos BTS foi a primeira faixa do grupo BTS totalmente em inglês e marcou a estreia da primeira música K-pop em #1 no Billboard Hot 100, com cinco vezes platina certificadas pela RIAA. Desde então, a língua inglesa está a guiar a visibilidade global K-pop, o que comprova o sucesso crescente dos cantores australianos nesta indústria.

Aclamada pelos fãs, a linhagem "Aussie" traz uma nova aragem sónica ao K-pop, o que revela uma indústria musical australiana pouco preparada para assumir uma identidade própria. Ainda contida pelo racismo e exclusão social, os artistas asiático-australianos continuam, pouco a pouco, a contribuir para o fenómeno global K-pop.