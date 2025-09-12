Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Henrique Sá Pessoa vai mudar restaurante com duas estrelas Michelin para nova localização

12 set, 2025 - 11:40 • João Malheiro

O chef promete revelar "a seu tempo" o local do novo espaço.

A+ / A-

O restaurante Alma, do chef Henrique Sá Pessoa, vai fechar e mudar-se para uma nova localização.

Distinguido com duas estrelas Michelin, o estabelecimento encontra-se, atualmente, no Chiado, mas vai agora abrir portas "noutro bairro da cidade", de acordo com o dono.

Numa mensagem de Instagram, Henrique Sá Pessoa promete revelar "a seu tempo" o local do novo espaço.

O Alma mantém-se na localização atual até 31 de dezembro. Não há data de prevista para a abertura da nova localização, mas o seu chef garante que está prevista "para o início de 2026".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o c(...)

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Charlie Kirk

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Cha(...)

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória (...)