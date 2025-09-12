Henrique Sá Pessoa vai mudar restaurante com duas estrelas Michelin para nova localização

12 set, 2025 - 11:40 • João Malheiro
O restaurante Alma, do chef Henrique Sá Pessoa, vai fechar e mudar-se para uma nova localização.
Distinguido com duas estrelas Michelin, o estabelecimento encontra-se, atualmente, no Chiado, mas vai agora abrir portas "noutro bairro da cidade", de acordo com o dono.
Numa mensagem de Instagram, Henrique Sá Pessoa promete revelar "a seu tempo" o local do novo espaço.
O Alma mantém-se na localização atual até 31 de dezembro. Não há data de prevista para a abertura da nova localização, mas o seu chef garante que está prevista "para o início de 2026".